Qué series ver en Netflix en octubre 2025: el TOP 10 de las más vistas

En Latinoamérica, Netflix continúa ampliando su presencia con producciones grandes que desarrolla con historias tanto locales como internacionales. Las audiencias eligen ver series que combinan suspenso, drama familiar, realismo social y fantasía. Estas son algunas de las series que más están generando conversación, como parte del TOP 10 de Argentina:

El juego del calamar. La serie surcoreana que se convirtió en fenómeno mundial. Grupos de personas endeudadas aceptan participar en juegos infantiles mortales con la promesa de un premio multimillonario. El conflicto ético, la desesperación económica y la tensión social la hacen irresistible para mucha audiencia. Están disponibles dos temporadas.

You. Thriller psicológico sobre Joe Goldberg, quien se mueve entre el obsesivo y lo moralmente ambivalente. La tercera temporada intensifica sus complicaciones emocionales y relaciones tóxicas, lo que genera mucho interés.

Incontrolables. Miniserie de intriga, misterio y thriller psicológico. La creadora es Mae Martin, y la trama se sitúa en un pequeño pueblo donde hay una escuela para adolescentes con problemas, dirigida por una mujer carismática pero con intenciones dudosas. Un policía recién llegado empieza a sospechar que lo que sucede ahí no es lo que aparenta.

Black Rabbit. Miniserie de thriller criminal que sigue a Jake Friedken, dueño de un restaurante VIP en Nueva York, cuya vida entra en caos cuando su hermano problemático, Vince, regresa cargando deudas con prestamistas y un historial oscuro. Jake, que hasta entonces navegaba con éxito entre la alta cocina, las críticas gastronómicas y la fama, se ve forzado a enfrentar no solo la amenaza externa del hampa, sino también los demonios internos de la familia. Netflix mantiene producciones argentinas y latinoamericanas en su top 10.

La huésped. Un drama intenso que parte de una traición: una pareja atraviesa la crisis tras una infidelidad, y la tensión escala cuando aparece una mujer conectada al pasado de la esposa. Esa llegada no es casual: abre la puerta a secretos antiguos, engaños y nuevas traiciones que amenazan con desmoronar lo que aún queda del matrimonio.

Las maldiciones. Miniserie argentina de thriller político basada en la novela de Claudia Piñeiro, que sigue al gobernador Fernando Rovira cuando su hija es secuestrada por alguien de su círculo de confianza en el momento crucial de votar una ley sobre explotación de litio.

Luis Miguel: La Serie. Biopic de uno de los cantantes más emblemáticos de Latinoamérica. Más allá del canto, explora los conflictos familiares, los costos de la fama, los excesos y las cicatrices emocionales.