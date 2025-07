Qué significan los símbolos de "El Juego del Calamar", la serie de Netflix.

Desde su estreno, El Juego del Calamar no solo impactó al mundo por su trama cruda y su crítica social, sino también por su potente estética visual, donde los colores, las formas y los símbolos juegan un papel clave.

Entre los detalles que más llamaron la atención de los fanáticos se encuentran los símbolos geométricos que aparecen en las máscaras de los enigmáticos trabajadores: círculo, triángulo y cuadrado. Estas figuras, que podrían parecer meros adornos, tienen en realidad significados profundos que reflejan la jerarquía, el lenguaje y hasta la filosofía que subyace en la serie.

¿Qué significan los símbolos en "El Juego del Calamar"?

Los círculos, triángulos y cuadrados no son detalles al azar en El Juego del Calamar: cada uno define el rol que desempeñan los trabajadores dentro de los juegos macabros.

El Juego del Calamar tiene toda una simbología en su narrativa.

Círculo: Representa a los trabajadores de menor rango, encargados de las tareas más básicas y rutinarias.

Representa a los trabajadores de menor rango, encargados de las tareas más básicas y rutinarias. Triángulo: Simboliza a los soldados, aquellos responsables de mantener el orden, armados y encargados de eliminar a los jugadores.

Simboliza a los soldados, aquellos responsables de mantener el orden, armados y encargados de eliminar a los jugadores. Cuadrado: Indica a los supervisores o superiores, quienes dan las órdenes y tienen autoridad sobre los demás.

La elección de estas figuras también tiene un anclaje cultural. En coreano, el título original de la serie es Ojingeo Geim, y curiosamente, las letras iniciales del alfabeto coreano se asemejan a estos símbolos: la “O” corresponde al círculo, la “J” al triángulo y la “M” al cuadrado. Esta conexión entre la lengua y las formas geométricas refuerza la identidad visual y conceptual de la serie.

El simbolismo de "El Juego del Calamar"

Más allá de su función práctica dentro del juego, estas figuras poseen significados universales que aportan una capa más filosófica a la narrativa. Inspirándose en la obra japonesa de Sengai, El universo, las formas geométricas representan diferentes aspectos de la existencia:

El círculo simboliza el infinito, el origen de todo, la continuidad y la mente .

simboliza el . El triángulo representa la creación, el movimiento y la transformación .

representa la . El cuadrado encarna la estabilidad, la rigidez y el control.

Esta simbología se refleja en la propia estructura de la serie: los trabajadores con círculo son piezas funcionales, los triángulos imponen fuerza y acción, y los cuadrados gobiernan desde la cima con control absoluto. Es, en definitiva, un reflejo brutal de las jerarquías sociales y del orden impuesto dentro del universo de El Juego del Calamar.

Además, la relación entre estas formas y el ser humano ha sido interpretada desde diversas perspectivas filosóficas. Por ejemplo, en el libro Kami no Michi de Yukitaka Yamamoto, se plantea que estas figuras representan aspectos esenciales de la vida:

El círculo como la mente serena y pura.

como la mente serena y pura. El triángulo como la energía vital y la acción.

como la energía vital y la acción. El cuadrado como la solidez, la estructura y el dominio.

Siguiendo esta lógica, los roles de los trabajadores en la serie no solo cumplen una función práctica, sino que también reflejan diferentes estados del ser humano atrapado en un sistema donde cada individuo es reducido a una función específica sin posibilidad de escapar.

Un detalle llamativo que no pasó desapercibido para los fanáticos es la similitud entre estos símbolos y los icónicos botones del control de PlayStation. Si bien no hay confirmación oficial que respalde esta conexión, muchos interpretan este paralelismo como un guiño irónico: al igual que en un videojuego, los participantes de El Juego del Calamar deben tomar la decisión de “activar” su participación en un juego que, una vez iniciado, no permite dar marcha atrás.