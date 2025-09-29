Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre de 2025

Netflix ha buscado apostar fuerte por contenido original que convoque conversación: producciones locales que traspasan fronteras, géneros híbridos que sorprenden a las expectativas y fenómenos inesperados que arrasan en los rankings. En este contexto, hacer una selección que “vale la pena” es tanto buscar lo que es nuevo como lo que ya está generando conversación en los medios y entre espectadores argentinos. Acá tenés cinco series y cinco películas que, desde distintos estilos, pueden atraparte ahora mismo.

Solo una mirada. Miniserie de origen europeo (Polonia) que fue lanzada recientemente en Netflix y ha generado atención en medios de habla hispana. Es un thriller psicológico de solo seis episodios, con ritmo intenso y misterio constante.

Envidiosa . Serie argentina de comedia-drama que combina lo cotidiano con conflictos emocionales intensos. Lleva dos temporadas estrenadas en Netflix y ha logrado mantener vigencia por su buen humor.

El Eternauta. Adaptación del icónico cómic: una nevada tóxica arrasa Buenos Aires y un grupo de sobrevivientes debe enfrentarse a una amenaza alienígena. Es una de las producciones argentinas más comentadas del año.

Atrapados. Adaptación argentina de la novela Caught de Harlan Coben. En seis intensos episodios, la periodista Ema Garay (Soledad Villamil) investiga la desaparición de una joven en Bariloche, y descubre que el sospechoso más accesible podría estar más cerca de lo que parece. Figura entre las series argentinas más vistas a nivel global.

Dash y Lily . Una joya para quienes disfrutan del romance juvenil con toques de fantasía: dos jóvenes se desafían con notas, pistas y mensajes dentro de Nueva York durante la Navidad, y en ese juego van construyendo un vínculo mágico.

Las guerreras k-pop. Un fenómeno animado de fantasía urbana + música. La película sigue a un trío de superestrellas del k-pop que, más allá de sus giras y conciertos, ocultan superpoderes con los que defienden a sus fans de amenazas sobrenaturales. Es la película animada más vistas de la plataforma. Además, Netflix lanzó versión karaoke para cantar todas las canciones de la película.

Corazón delator. Drama romántico argentino en la que Juan Manuel recibe un trasplante de corazón y siente una conexión emocional inesperada con la viuda de su donante, Valeria. Mientras investiga, se involucra en la vida del barrio donde vivía el donante. En sus primeros días ya lideró rankings de reproducciones en Argentina.

Campamento con mamá. Comedia argentina de 2024 en la que una madre trata de recuperar o reforzar el vínculo con su hijo preadolescente, mientras enfrenta sus propias inseguridades y prejuicios. Una película con mucho humor familiar y momentos sinceros.

Goyo. Película argentina que narra la historia de un guía con síndrome de Asperger que se enamora de una guardia de seguridad casada. Un relato cargado de sensibilidad, diferencia y posibilidades.