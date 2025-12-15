Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 15 de diciembre de 2025

El arranque de la semana traerá para el Litoral una mezcla típica de primavera tardía: mañanas frescas y desarrollo de nubosidad por la tarde. El patrón no es uniforme: mientras algunas franjas horarias muestran descenso térmico, otras registrarán picos de calor moderado que volverán a elevar la sensación térmica.

El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene especial atención por avisos puntuales en la región, por lo que conviene seguir la evolución horaria antes de planificar actividades al aire libre.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

En la ciudad de la bandera, el lunes 15 de diciembre se espera un día variable: la mañana arrancará con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas (16–18°), pero la tarde puede mostrar entre 25° y 27–28° con períodos de sol y nubes, de acuerdo al pronóstico del SMN. La inestabilidad que generó las lluvias del fin de semana también deja una atmósfera proclive a chaparrones intermitentes durante la tarde y la noche, aunque la probabilidad es muy baja.

Un consejo para tener en cuenta es planificar actividades al aire libre por la mañana o primera hora de la tarde y llevá impermeable o paraguas para la tarde-noche, cuando aumentan las chances de algunas lluvias.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

Para la capital provincial, el pronóstico para hoy, lunes 15 de diciembre, muestra una jornada con temperaturas que oscilarán entre 16–29°, según las horas del día. La madrugada y la mañana pueden traer chubascos puntuales; ya por la tarde la cobertura de nubes se mantendrá con períodos de mejoría y máxima moderada, anticipó el SMN. Atención especial en sectores periféricos pueden registrarse ráfagas localmente intensas.

Pronóstico de Santa Fe.

Recomendaciones del SMN para el clima de este lunes