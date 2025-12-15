EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: a quién citó a declarar la justicia en la causa por desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 2 horas

Caso Loan: citaron por primera vez a una testigo que podría ser clave

Hace 3 horas

"Seguimos buscando a Loan con vida”: la palabra de la querella

La búsqueda de Loan suma nuevos operativos en Corrientes. Su familia lo sigue esperando con vida.

 

El caso Loan vuelve a concentrar la atención judicial. A casi un año y 5 meses de la desaparición del menor, el Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos rastrillajes y allanamientos en la ciudad 9 de Julio de Corrientes, con el objetivo de hallar indicios sobre su paradero.

Hace 4 horas

Rastrillan lagunas y resurge una primera hipótesis en el caso Loan

La jueza Pozzer Penzo aceptó un nuevo trabajo de investigación y buscarán el cuerpo del pequeño en espejos de agua que ya revisaron y en otros que no fueron puntos de interés anteriormente.

A poco de cumplirse un año y 5 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio y cuando la causa tenía como horizonte el juicio oral y público contra los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, la Justicia dió un sorpresivo giro y ordenó nuevas pericias y búsquedas en lagunas y espejos de agua de la zona cercana al campo de la abuela de pequeño, donde lo vieron por última vez, y también sumaron espejos de agua en un campo de la pareja Pérez - Caillava, imputados por la desaparición del pequeño. 

