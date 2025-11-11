"Seguimos buscando a Loan con vida": la abogada de la familia reveló por qué son clave los nuevos rastrillajes

El caso Loan vuelve a concentrar la atención judicial. A casi un año y 5 meses de la desaparición del menor, el Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos rastrillajes y allanamientos en la ciudad 9 de Julio de Corrientes, con el objetivo de hallar indicios sobre su paradero.

Desde la querella reafirmaron que mantienen la esperanza de encontrarlo con vida. “Nosotros seguimos buscando a Loan con vida. En ningún momento lo estuvimos buscando de otra forma”, expresó la abogada María Belén Russo Cornara, integrante del equipo que representa a la familia, a Noticias Argentinas.

La jueza Cristina Pozzer Penzo definió un plazo de 50 días para que se desarrollen los operativos: “Nadie había dado tanto tiempo para una medida, es un movimiento gigante en el que finalmente se va a poder descartar el este tema de las lagunas, que es donde siempre estuvo el ojo de esta querella”, explicó Cornara.

Nuevos restrillajes y allanamientos en Corrientes

Las medidas judiciales incluyen operativos en cuatro lagunas que hasta el momento no habían sido revisadas. Están ubicadas en la zona del campo donde Loan fue visto por última vez el 13 junio de 2024, y que pertenece a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los detenidos.

Una de ellas, según detalló Cornara, “es bastante grande, con 285 mil metros cuadrados, y ahora se dieron las condiciones necesarias para rastrillarla por primera vez”.

Los trabajos comenzaron el lunes con tareas administrativas, y este martes se iniciaron los procedimientos en el terreno. En los rastrillajes trabajarán de manera conjunta el Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Corrientes y organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

La investigación y el reclamo de justicia

En diálogo con Noticias Argentinas, la representante legal recordó que, desde el inicio de la causa, lo único hallado del niño fue un botín, por lo que las expectativas se centran en que estos nuevos operativos permitan avanzar. “Seguimos con la esperanza de que en este rastrillaje encontremos algún indicio que nos lleve a dónde está Loan, poder encontrarlo con vida y sano”, sostuvo.

Por el momento, no hay fecha para el inicio del juicio oral contra los procesados Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, junto a otros diez acusados en la causa paralela.

Mientras la Justicia avanza con las pericias y los operativos, la familia mantiene viva la búsqueda y el reclamo de verdad y justicia.