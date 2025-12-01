Se cayó del techo de su casa: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 55 años.

El mundo del espectáculo internacional se encuentra conmocionado por una tragedia inesperada. Un reconocido actor de doblaje y teatro musical falleció a los 55 años tras sufrir un fatal accidente doméstico mientras realizaba refacciones en su hogar.

Se trata de Tony Germano, un veterano actor de voz y teatro brasileño. Según informó el medio estadounidense TMZ, la fatalidad ocurrió el pasado miércoles en su residencia de San Pablo.

Germano se encontraba en medio de renovaciones en su vivienda y estaba trabajando en el techo cuando, por motivos que se investigan, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Las heridas provocadas por el impacto fueron tan graves que no logró sobrevivir. "Este fue un momento muy doloroso para todos los que trabajamos con él y lo queríamos, y todavía estamos procesando la pérdida", expresó su representante en un comunicado.

El actor Tony Germano murió a los 55 años.

La voz de grandes éxitos

Germano era una figura muy respetada en el circuito artístico. Su voz dio vida a personajes en versiones portuguesas de éxitos globales. Trabajó en series de Nickelodeon como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn y en la serie animada de Netflix, Go, Dog, Go!.

También tuvo roles destacados en cine, participando en el doblaje del live-action de La Bella y la Bestia (2017) de Disney. Germano brilló en grandes producciones de teatro musical como El Fantasma de la Ópera, Jekyll & Hyde y Miss Saigon, además de ser conocido por grabar covers de clásicos de Broadway como "All I Care About" de Chicago.