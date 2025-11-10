A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca a la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.
Caso Loan: la nueva denuncia que vuelve a apuntar al choque y una laguna
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 2 horas
Fuerte denuncia en el caso Loan: "Él lo atropelló y lo descartó"
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.
Hace 3 horas
Caso Loan: cuáles fueron las últimas declaraciones de la familia del niño
Hace 4 horas
La jueza del caso Loan rompió el silencio: “Seguimos buscándolo"
Cristina Pozzer Penzo ratificó la búsqueda de Loan, el niño de cinco años que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en Corrientes. "Necesitamos saber dónde está y qué pasó", aseguró.
A casi un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez en la localidad 9 de julio, en Corrientes, la jueza del caso Cristina Pozzer Penzo ratificó su búsqueda.