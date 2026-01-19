Hay hasta 12 cuotas sin interés y 20 por ciento de descuento ya aplicado en múltiples modelos y marcas.

Un histórico supermercado lanzó importantes descuentos y promociones en televisores, uno de los electrodomésticos que no suelen faltar en casi ningún hogar. Hay hasta 12 cuotas sin interés y 20 por ciento de descuento ya aplicado en múltiples modelos y marcas.

La oferta está disponible en la tienda web del supermercado Disco, que ofrece envíos a todo el país y entregas dentro de las 24 horas. Estas ofertas están disponibles hasta el 21 de enero.

Qué televisores hay en oferta en Disco:

Smart Tv 4k De 55 Philips

Precio: 683.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 55'" Crystal Uhd Du7000 Un55Du7000Gczb Samsung

Precio: 899.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 65" Ambilight Y Titan Os 4k Philips

Precio: 1.169.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 43" Fhd F6000f Un43f6000fgczb Samsung

Precio: 539.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv Oled Evo 55 C3 4k Con Thinq Ai Lg

Precio: 2.699.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Tv Led 58" Smart Db58x7500 Noblex

Precio: 737.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 32" Hd H5000f Un32h5000fgczb Samsung

Precio: 368.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 85" Qled Q7f Ai Vision Qn85q7faagczb Samsung

Precio: 3.599.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv Oled Evo 77" C2 4k Con Thinq Ai Lg

Precio:5.849.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 75" Qled 75p8k-f Uhd Google Tv-rv Tcl

Precio: 1.709.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 32' Android Led C32and Rca

Precio: 278.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 65' Android Led C65and Uhd Rca

Precio: 1.007.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 55" 4k Db55x3500 Noblex

Precio: 733.499 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.

Smart Tv 75" Nanocell Nano80 4k Thinq Ai 75n Lg

Precio: 2.429.999 pesos. 12 cuotas sin interés. 15 por ciento de descuento con tarjeta Cencosud.