BTS World Tour 2026: cuáles son los países que visitan en su gira mundial y cuándo llegan a la Argentina

El fenómeno global del k-pop está oficialmente de vuelta. BTS anunció su esperado World Tour 2026, la primera gira conjunta desde Permission to Dance on Stage (2021-2022), y la noticia sacudió tanto a la industria musical como a su base de fans, ARMY, en todo el mundo.

El tour llega acompañado por un nuevo disco —el primero como grupo desde Proof (2022)— y marca el regreso definitivo del septeto luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Con fechas confirmadas en Asia, América, Europa y Oceanía, la gira consolida a BTS como uno de los pocos actos capaces de llenar estadios a escala planetaria.

El regreso de BTS: una gira global tras cuatro años de pausa

La gira empezará el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, apenas 20 días después del lanzamiento del nuevo álbum, previsto para el 20 de marzo, según confirmó BigHit Music. Desde allí, BTS recorrerá Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y el sudeste asiático.

El tour incluye 79 conciertos, un número inédito para la banda, y representa su retorno como formación completa luego de la pausa iniciada en 2022. Durante ese período, cada integrante desarrolló proyectos solistas mientras cumplía con las obligaciones militares exigidas por la legislación surcoreana. El último en finalizar ese proceso fue SUGA, en junio pasado.

Es uno de los regresos más esperados de la década, tanto por el impacto económico como por el peso cultural que BTS logró construir desde su debut en 2013.

América Latina en el centro del mapa: cuándo toca BTS en Argentina

La confirmación de BTS en América Latina fue uno de los anuncios más celebrados por los fans de la región. La banda se presentará en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, con fechas consecutivas que anticipan una gira intensa.

En el caso de la Argentina, BTS tocará los viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026, en recintos que aún no fueron confirmados. El anuncio sacudió la escena musical local, no solo por la magnitud del evento, sino por el antecedente emotivo: en 2022, Jin se presentó en Buenos Aires junto a Coldplay, donde interpretó por primera vez en vivo The Astronaut antes de alistarse.

La productora local y BigHit Music mantienen en reserva los precios y la fecha de salida a la venta de las entradas, aunque se espera una demanda récord, similar a la de artistas como Taylor Swift o Coldplay en el país.

BTS, historia reciente y un fenómeno que no se detiene

Desde su debut, BTS rompió barreras culturales y lingüísticas, encabezó el Billboard Hot 100 con temas como Dynamite y Butter, y llenó estadios como el SoFi de Los Ángeles o el Allegiant de Las Vegas. Su última gira alcanzó a más de 4 millones de espectadores entre shows presenciales y transmisiones.

El CEO de HYBE, Lee Jae-sang, había anticipado que el grupo necesitaría tiempo para descansar y reinventarse tras el servicio militar. Todo indica que ese proceso desemboca ahora en una nueva etapa artística, con un disco inédito y una gira que vuelve a poner al k-pop en el centro de la escena global.