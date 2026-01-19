Cuándo salen a la venta las entradas para BTS en Argentina 2026: por qué todavía no se conoce la fecha

Los shows programados para octubre de 2026 marcarán el reencuentro del grupo con el público argentino, luego de completar el servicio militar obligatorio y retomar la actividad conjunta

La expectativa por el regreso de BTS a los escenarios crece día a día tras la confirmación de dos shows en Buenos Aires, Argentina, en 2026. Mientras la demanda por las entradas para BTS ya genera récords de búsquedas, aún persisten incógnitas clave sobre la venta de tickets, los precios y la organización del esperado desembarco de BTS en Argentina.

La confirmación del regreso de BTS a la Argentina en 2026

El anuncio oficial de la llegada de BTS a Buenos Aires para los días 23 y 24 de octubre de 2026 sacudió a la escena musical local y al fandom global. Se trata de los primeros recitales conjuntos del grupo tras cuatro años de pausa, luego de que los siete integrantes completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La visita forma parte de la gira BTS World Tour, que tendrá su paso por América del Sur durante el último trimestre del año. Antes de iniciar el tour internacional, la banda lanzará un disco inédito el viernes 20 de marzo de 2026, material que marcará el inicio de una nueva etapa artística y que servirá como carta de presentación de los shows.

Por qué todavía no se conoce la fecha de venta de entradas para BTS

Pese a la confirmación de las fechas, la venta de entradas para BTS en Argentina aún no tiene día ni horario definidos. Tanto la productora local como los canales oficiales de BigHit Music mantienen bajo estricta reserva la información vinculada al inicio de la comercialización.

En el sector del entretenimiento explican que esta estrategia responde a varios factores. Por un lado, la necesidad de coordinar el cronograma global de la gira, que incluye fechas en Asia, Europa y América. Por otro, la definición final del estadio y del esquema de producción local, aspectos que influyen directamente en la capacidad, los sectores y los precios.

A esto se suma la expectativa por una posible preventa exclusiva para fanclubs oficiales, modalidad habitual en los grandes tours internacionales, aunque hasta el momento tampoco existe confirmación sobre este punto.

El estadio elegido y el rol de la productora local

Si bien todavía no hubo anuncio oficial sobre el venue, dentro de la industria se da casi por hecho que los shows se realizarán en el estadio Monumental de River Plate. La especulación no es casual: la organización local está a cargo de DF Entertainment, empresa con amplia experiencia en recitales de gran escala.

Aunque las fechas están confirmadas, todavía no se informó cuándo comenzará la venta de tickets ni si habrá instancias exclusivas para fanclubs oficiales

La productora fue responsable de los conciertos de artistas como Taylor Swift, Dua Lipa y Paul McCartney en el estadio de Núñez, y cuenta con la infraestructura necesaria para montajes de alta complejidad y máxima capacidad. De confirmarse este escenario, BTS se sumaría al selecto grupo de artistas internacionales que llenaron el recinto en los últimos años.

Cuánto podrían costar las entradas para BTS en Argentina

Aunque no hay valores oficiales, los precios internacionales ofrecen una referencia inicial. Para los shows de BTS en Goyang, Corea del Sur, publicados en Ticketmaster, las entradas oscilan entre 135 y 178 dólares, según la ubicación.

En Argentina, sin embargo, se estima que los montos podrían ser superiores debido a impuestos, costos de producción local y tipo de cambio. También se espera una segmentación amplia de precios, con campos generales, plateas y posibles experiencias VIP, una tendencia habitual en las giras de gran magnitud.

Mientras tanto, la ausencia de confirmaciones mantiene en vilo a miles de seguidores que aguardan novedades sobre las entradas para BTS, uno de los eventos musicales más esperados del calendario 2026 en el país.