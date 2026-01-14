Entradas BTS en Argentina 2026: precios, dónde comprar y fechas de cuándo tocan en River

La banda BTS llega a Argentina en 2026.

El grupo BTS confirmó el comienzo de una maratónica gira mundial y los lugares que estará visitando. La banda recorrerá todo el mundo y estará presente en Oceanía, Asia, Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina, en donde incluirá por primera vez una visita a la Argentina. Una ilusión que se convirtió en realidad para sus miles de fanáticos y fanáticas.

La banda tuvo una larga pausa producto de que sus integrantes tuvieron que realizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Pero ya anunciaron que están de regreso, de una manera muy especial, al contactarse con sus fans a través de cartas personales, un sello que pertenece a esta agrupación, que busca generar una intimidad mayor.

Cuándo toca BTS en Argentina 2026

BTS se presentará el próximo 23 y 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires. Aún no se confirmó el estadio que los acobijará, aunque sería el de River, ya que la producción local estará a cargo de DF Entertainment. Se espera un recital 360º de la banda, que tendrá en total unas 79 fechas alrededor de todo el mundo, en un regreso a lo grande.

BTS realiza una gran gira mundial.

Qué se sabe de la venta de entradas para BTS

Sobre la venta de entradas, la productora aún no dio detalles. No se informó la fecha de inicio ni los valores de los tickets, aunque podría ser alrededor del 22 de enero.

Regreso de BTS

El plan incluiría más de 30 presentaciones en América del Norte, además de fechas en Asia, Europa y América Latina, entre los que se encontraría un show en Argentina. Esta sería la gira más extensa y ambiciosa del grupo hasta el momento, superando incluso a sus tours previos Love Yourself: Speak Yourself (2019) y Map of the Soul Tour, este último cancelado por la pandemia de COVID-19. Y será el primer proyecto conjunto de los siete miembros desde 2022. Durante ese año, ofrecieron una serie de conciertos en Las Vegas, conocidos como “Permission to Dance On Stage”, antes de que comenzaran sus actividades individuales y sus enlistamientos en el ejército surcoreano.

La agrupación concluyó el 2025 con un Weverse Live grupal el 31 de diciembre. En la transmisión en directo, los integrantes reflexionaron sobre el año que terminaba y expresaron sus deseos para el futuro, en donde adelantaron lo que se viene, con gira incluida en distintos puntos del mundo. “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, señalaron.