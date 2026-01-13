BTS vuelve a Argentina en 2026: cuál es la fecha confirmada para Buenos Aires

Tras una pausa de más de cuatro años, BTS anunció una gira mundial y confirmó este martes 13 de enero que vendrá por primera vez a la Argentina. La icónica banda de K-pop tocará dos noches en Buenos Aires. Conocé la fechas de sus conciertos y cómo comprar las entradas.

BTS vuelve a la Argentina este año: cómo comprar las entradas

Después de anunciar que regresarán el 20 de marzo con su quinto álbum, tras una pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda surcoreana confirmó una gira mundial que se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. En detalle las fechas confirmadas para Buenos Aires son el 23 y 24 de octubre.

BTS se presentará en Argentina el próximo 23 y 24 de octubre de 2026

El tour fue confirmado por HYBE Labels. Se trata de la primera vez que RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook se subirán a un escenario en el país, a pesar de haber visitado otros países vecinos como Brasil y Chile.

Aunque se conocieron las fechas, todavía no hay información disponible sobre la venta de entradas, el lugar, ni los precios. Se espera que las productoras locales y la página oficial de BTS brinden información al respecto próximamente.

Un escenario novedoso para la gira mundial

En concreto, la gira mundial de BTS iniciará en marzo con tres conciertos en Goyang, Corea del Sur; tras el lanzamiento del BTS The 5th Album que se espera tendrá 14 canciones nuevas. Para la noche de apertura, el diseño de escenario sería en 360°, según el plano de asientos que se difundió en Weverse.

El escenario tendrá un formato novedoso 360° para ampliar la capacidad del público

Este formato novedoso permitiría ampliar la capacidad del público en cada estadio y podría también utilizarse en los conciertos de Latinoamérica; además de Argentina, BTS se presentará en la Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo. De acuerdo con las estimaciones publicadas por Billboard, el reencuentro del grupo con los escenarios podría generar más de 1.000 millones de dólares en ingresos, contando la venta de entradas, merchandising, licencias, álbumes y reproducciones en plataformas de streaming.