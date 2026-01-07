¿BTS viene a la Argentina en 2026? Todo lo que se sabe

BTS vuelve al ruedo.

Después de casi cuatro años de espera, BTS volverá a los escenarios. El grupo surcoreano confirmó su regreso junto al lanzamiento de un nuevo álbum, que saldrá a la luz el próximo 20 de marzo de 2026. Se trata de su primer trabajo como septeto completo desde Proof (lanzado en junio de 2022) y el inicio de una nueva etapa tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio de todos sus integrantes.

BTS cerró el 2025 con un Weverse Live grupal el 31 de diciembre. En la transmisión en directo, los integrantes reflexionaron sobre el año que terminaba y expresaron sus deseos para el futuro, en donde adelantaron lo que se viene, con gira incluida en distintos puntos del mundo. “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, indicaron.

Cómo será la gira mundial de BTS en 2026

Junto al álbum, BigHit Music confirmó que BTS emprenderá un tour mundial en 2026, el primero desde Permission to Dance on Stage en 2022. El grupo surcoreano planea una gira mundial de 65 conciertos que se desarrollaría a lo largo de la temporada. El anuncio ha generado una ola de entusiasmo entre los millones de seguidores del grupo, conocidos como ARMY, quienes esperan su regreso a los escenarios desde hace más de dos años.

Los integrantes vienen de realizar el servicio militar obligatorio.

El plan incluiría más de 30 presentaciones en América del Norte, además de fechas en Asia, Europa y América Latina, entre los que se encontraría un show en Argentina. Esta sería la gira más extensa y ambiciosa del grupo hasta el momento, superando incluso a sus tours previos Love Yourself: Speak Yourself (2019) y Map of the Soul Tour, este último cancelado por la pandemia de COVID-19. Y será el primer proyecto conjunto de los siete miembros desde 2022. Durante ese año, ofrecieron una serie de conciertos en Las Vegas, conocidos como “Permission to Dance On Stage”, antes de que comenzaran sus actividades individuales y sus enlistamientos en el ejército surcoreano.

El regreso de BTS a través de cartas

La banda BTS ya había compartido a sus seguidoras más fieles su regreso de una forma mucho más cercana de lo habitual, a través de cartas manuscritas enviadas directamente a los hogares de ARMY, su fandom oficial. Los siete integrantes escribieron cartas personales para dar la bienvenida al Año Nuevo a los fans que mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años. Junto a mensajes de agradecimiento, los miembros dejaron escrita una fecha clave: “2026.03.20”, una pista clara sobre el esperado regreso del grupo.