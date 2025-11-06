A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca a la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.
Caso Loan: cuáles fueron las últimas declaraciones de la familia del niño
Las últimas noticias del caso Loan.
Juicio político en el caso Loan: el pedido que deja a Valdés en la cuerda floja
Los padres de Loan Danilo Peña denunciaron al Gobierno de Corrientes por “mal desempeño” y en un escrito pidieron apartar de su cargo e investigar al Gobernador, al vicegobernador y al ex Ministro de Seguridad a quienes acusan de llevar confusión a la Jueza Pozzer Penzo.
A más de 100 días de la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña en el paraje Algarrobal de 9 de Julio y tras las reuniones que terminaron con la salida de Fernando Burlando, uno de los abogados querellantes, los padres del menor denunciaron al Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, y al ex Ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y pidieron el juicio político.
Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión
Caso Loan: el pedido para ampliar la investigación que puede cambiar el juicio
La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación.