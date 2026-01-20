Keys, defensora del título en Australia, tiene un comienzo titubeante, y Shelton derrota a Humbert

Ben Shelton, de EEUU, en acción durante su partido de primera ronda contra el francés Ugo Humbert en el Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia

‍Madison Keys comenzó el martes su defensa del título del Abierto de Australia con una nerviosa victoria por 7-6(6) y 6-1 sobre la ucraniana Oleksandra Oliynykova, mientras ‍que su compatriota Ben Shelton derrotó ⁠a Ugo Humbert en una batalla de zurdos para alcanzar la segunda ronda.

En Melbourne Park se formaron largas colas por tercera mañana consecutiva para ver a Jannik Sinner, que se enfrenta a Hugo Gastón en su primer partido para ganar un tercer título consecutivo en el primer Grand Slam del año.

Un año después de su triunfo en las pistas azules de Down Under, Keys tuvo todo tipo de problemas en su debut en la Rod Laver Arena ante Oliynykova, que participaba por primera vez en un Grand Slam.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con un doble quiebre en ‌contra debido a unas inoportunas dobles faltas, Keys perdía 4-0 antes de ⁠remontar, igualando a 4-4, pero la estadounidense se vio ⁠arrastrada a un desempate en el que la poco ortodoxa Oliynykova provocó el caos con sus golpes profundos y con parábola.

Oliynykova dispuso de dos puntos de set, pero Keys redujo ‍la desventaja con sus característicos golpes potentes, para acabar arrebatándole un tenso "tie-break" y culminar su remontada con un rugido.

El segundo set fue mucho ⁠más rutinario y Keys cerró la victoria, tras ‌lo cual se enfrentará en segunda ronda a su compatriota Ashlyn Krueger.

"Fue increíble salir por primera vez desde que abandoné la pista hace un año", dijo una aliviada Keys. "Obviamente, estaba muy nerviosa al principio, pero estoy muy contenta de haber vuelto y de jugar aquí".

"Hablé con Lindsay Davenport el otro día y me recordó que no mucha gente ‌puede defender ‌un Grand Slam. Así que estoy tratando de aceptarlo y disfrutarlo. Por muy nerviosa que estuviera al principio, me alegro de haber superado el partido"

También hubo más éxito para Estados Unidos cuando el octavo cabeza de serie Shelton, que perdió ante Sinner en las semifinales del año pasado, se impuso a Humbert por ​6-3, 7-6(2) y 7-6(5).

Su compatriota Ethan Quinn también alcanzó la segunda ronda al imponerse por 6-2, 6-3, 6-2 a Tallon Griekspoor, vigésimo tercer cabeza de serie.

LOS ITALIANOS AVANZAN

La australiana Taylah Preston, que participa gracias a una invitación, dio una alegría a los aficionados locales al vencer a la china Zhang Shuai por 6-3, 2-6 y 6-3 en su primer partido de Grand Slam, pero Maya Joint, la número uno de Australia, no pudo acompañarla en la segunda ronda, perdiendo ‍por 6-4 y 6-4 ante Tereza Valentova.

Leylah Fernández, ex subcampeona del Abierto de Estados Unidos, también quedó eliminada después de que la 22ª cabeza de serie perdiera 6-2, 7-6(1) ante Janice Tjen, que se convirtió en la primera indonesia en ganar un partido en el Abierto de Australia en 28 años.

Lorenzo Musetti avanzó después de que Raphael Collignon se retirara cuando iba ​perdiendo 4-6, 7-6(3), 7-5, 3-2. La victoria del quinto cabeza de serie lo lleva a un duelo italiano contra Lorenzo Sonego.

Luciano Darderi venció a Cristian Garín por 7-6(5), 7-5, 7-6(3), pero no se ​quedó mucho tiempo para celebrarlo, ya que el 22º cabeza de serie italiano corrió al baño tras estrechar la mano de su rival.

El número dos del mundo, Sinner, ⁠se enfrentará a Gastón en la sesión vespertina, antes de que Naomi Osaka, dos veces campeona del Abierto de Australia, cierre la jornada en la pista principal contra Antonia Ruzic.

Con información de Reuters