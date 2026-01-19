Central Córdoba (SE) vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El juego entre Central Córdoba (SE) y Gimnasia (Mendoza) se disputará el próximo jueves 22 de enero por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.





Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fecha 2: vs Atlético Tucumán: 27 de enero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs San Lorenzo: 31 de enero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Unión: 6 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Instituto: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tigre: 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs San Lorenzo: 27 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Unión: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Instituto: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Talleres: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Horario Central Córdoba (SE) y Gimnasia (Mendoza), según país