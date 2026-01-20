Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 20 de enero

Las condiciones previstas responden a un escenario habitual de enero, con temperaturas moderadas por la mañana y un aumento progresivo hacia la tarde

El clima en la provincia de Córdoba vuelve a ser tema central en pleno verano. Para este martes 20 de enero, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada cálida, con nubosidad variable y condiciones estables. El detalle del clima en Córdoba permite prever cómo evolucionará el día y qué esperar en cada tramo horario.

Cómo se presenta el clima hoy en Córdoba

Las condiciones meteorológicas previstas para este martes muestran un escenario típico de enero. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas durante las primeras horas. Con el correr del día, el ambiente se tornará más cálido, aunque sin cambios bruscos en los valores térmicos.

Según los datos disponibles, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que aporta estabilidad al panorama general. El viento será leve, predominante del sector norte-noreste, y contribuirá a sostener una sensación térmica acorde a la época del año.

La temperatura mínima estimada es de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados, configurando un día cálido pero sin extremos.

Clima durante la mañana en córdoba

Durante la mañana, el clima en Córdoba se presentará con cielo parcialmente nublado. Las primeras horas del día estarán marcadas por temperaturas suaves, ideales para actividades al aire libre o traslados sin mayores incomodidades térmicas.

El viento soplará desde el sector NNE a una velocidad aproximada de 6 km/h, lo que no generará impacto significativo en la sensación térmica. La ausencia de lluvias, con una probabilidad del 0%, refuerza la estabilidad del comienzo de la jornada. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ascenso de forma gradual, anticipando un mediodía cálido.

Pronóstico del tiempo para la tarde

En horas de la tarde, el pronóstico del tiempo indica que se alcanzará la temperatura máxima del día, cercana a los 30 grados. El ambiente será cálido, con poco cambio respecto a jornadas previas, manteniendo una sensación típica del verano cordobés.

Si bien la nubosidad seguirá presente de manera parcial, se espera un descenso progresivo de las nubes hacia la tarde y la noche. Este comportamiento permitirá la aparición de momentos de cielo despejado, especialmente en el tramo final del día.

Las condiciones secas continuarán dominando el escenario, sin alertas por tormentas ni lluvias aisladas, lo que favorece la planificación de actividades recreativas y sociales.

Cómo estará el clima por la noche

Hacia la noche, el clima mostrará una mejora en cuanto a la nubosidad. El descenso de las nubes dará lugar a un cielo más despejado, acompañado por una baja gradual de la temperatura.

El pronóstico no indica precipitaciones ni fenómenos adversos, lo que aporta previsibilidad y favorece la planificación de actividades al aire libre

El ambiente se tornará más agradable, con registros térmicos que permitirán un descanso más confortable tras una jornada cálida. El viento seguirá siendo leve y sin cambios relevantes en su dirección o intensidad.

Panorama general del clima en Córdoba

En síntesis, el clima en Córdoba para este martes 20 de enero estará marcado por temperaturas cálidas, cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante todo el día. Con una mínima de 16 grados y una máxima de 30, el pronóstico del tiempo no anticipa lluvias ni fenómenos adversos.

La combinación de nubosidad variable, viento leve y descenso de nubes hacia la noche configura una jornada típica del verano cordobés, ideal para quienes buscan organizar su día con previsibilidad y sin complicaciones climáticas.