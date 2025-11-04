Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca a la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.