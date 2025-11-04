EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

En VIVO - Actualizado hace 22 minutos

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca a la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño

Caso Loan: los acusado

Hace 2 horas

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

Hace 3 horas

Caso Loan: el nuevo testimonio que enciende las alertas por la desaparición

Caso Loan y las últimas noticias hoy 16 de septiembre: el minuto a minuto de su búsqueda

