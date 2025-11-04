A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca a la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.
Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión
En VIVO - Actualizado hace 22 minutos
Hace 1 hora
Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño
Caso Loan: los acusado
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.
Hace 2 horas
Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard
Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard
Hace 3 horas
Caso Loan: el nuevo testimonio que enciende las alertas por la desaparición
Caso Loan y las últimas noticias hoy 16 de septiembre: el minuto a minuto de su búsqueda
