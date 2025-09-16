EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: el nuevo testimonio que enciende las alertas por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 2 horas

El testimonio de un vecino de Loan sobre qué pasó con el nene

Loan permanece desaparecido desde hace más de un año y hay siete imputados que se someterán a un juicio oral. Sin embargo, aún hay muy pocas certezas sobre lo que le podría haber pasado al nene de 5 años. 

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Desde entonces, más allá de una intensa búsqueda y una gran cobertura mediática en todo el país, nada se ha sabido del paradero del nene de 5 años. Ahora, un vecino de la familia Peña dio su testimonio y habló del dolor que ha causado en el pueblo la desaparición del niño. 

Hace 3 horas

Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 4 horas

El presente de la familia de Loan, el nene desaparecido en Corrientes

A más de un año de la desaparicion de Loan, la investigación sigue sin arrojar respuestas acerca del paradero del nene de 5 años. Cuál es el presente de su familia. 

La desaparición de Loan fue una de las más resonantes de los últimos años. El 13 de junio de 2024, el nene de cinco años acudió con su papá a la casa de su abuela Catalina, ubicada en la localidad de 9 de julio en la provincia de Corrientes, para un almuerzo familiar. Luego de eso no se supo más nada de él. 

