EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño

En VIVO - Actualizado hace 23 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 18 minutos

El impacto del caso Loan en Corrientes: "Dividida en dos partes"

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio del 2024 y hasta la actualidad, no se sabe nada de su paradero. Qué pasó con la localidad de 9 de Julio y cómo es el clima social.

La última foto de Loan durante el almuerzo familiar.

El 13 de junio del 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio. Se encontraba con otros niños jugando en un naranjal, en las inmediaciones de la casa de su abuela Catalina. Repentinamente, lo perdieron de vista y desde aquel momento, a más de 12 meses de su desaparición, no se sabe nada de él. Las acusaciones, hipótesis y sospechosos fueron muchos; mientras tanto, la provincia de Corrientes quedó detenida en el tiempo. "Está dividida en dos partes", indicaron.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Las llamadas y fotos a Loan que destaparon el plan macabro de los detenidos

Los intercambios de llamadas y mensajes de los acusados permitieron a los investigadores explicar los movimientos y asegurar que todo estaba planificado.

El expediente de elevación a juicio contra los siete acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña explica, según el análisis de la jueza Pozzer Penzo, la planificación y los roles de los imputados. Todo el accionar, entienden los investigadores, se fue ejecutando y quedó registrado en los movimientos telefónicos que los peritos buscaron reconstruir con el análisis de los impactos telefónicos. Días antes de la desaparición, incluso, lograron determinar que Laudelina Peña insistió en que la familia de Millapi y Ramírez participen del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, aunque no sabían de la asistencia de Loan y su papá.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

"Loan tuvo un accidente": se conoció un audio de la abuela

Sus dichos concuerdan con las primeras declaraciones de Laudelina que después desmintió. Qué dijo y por qué habla de "tres personas".

A casi 10 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, se conoció un audio de la abuela Catalina donde hablaba de lo que pasó el 13 de junio pasado en la localidad de 9 de Julio. Según sus declaraciones, "tres personas" le dijeron que manifieste que Loan "había muerto en un accidente".

Leer la nota completa
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas