"Murió en un accidente y lo enterraron": el audio de la abuela de Loan que retoma una declaración de Laudelina

A casi 10 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, se conoció un audio de la abuela Catalina donde hablaba de lo que pasó el 13 de junio pasado en la localidad de 9 de Julio. Según sus declaraciones, "tres personas" le dijeron que manifieste que Loan "había muerto en un accidente".

El periodista Ale Pueblas fue quien compartió el inédito mensaje de la abuela, que, en línea con las principales declaraciones que se tomaron a poco tiempo de su desaparición, manifiesta que el pequeño tuvo un accidente.

"Se me perdió el celular y estuve sentada en ese sillón donde me encontraste mirando mis pollos así. Pasaron dos pollos porque quedaron dos nomás... Dije: 'Buenos San Antonio, haceme devolver el teléfono que yo sabía que cayó en el remis y el otro me decía que no. No saqué el teléfono ahí porque era chiquitito y no es para sacar fotos", se escucha en los primeros segundos.

"Capáz había algún interesado en esa criatura. Me vieron tres personas y me dijo que le diga también que chocó y murió en el accidente y lo encerraron ahí en el monte. Si chochan lo tenemos que saber todos. No sabés la criatura muerta dónde está. Laudelina va a ir a declarar y va a decir que tuvo un accidente y lo enterraron en el monte", expresó la abuela en aquel entonces.

"A la Victoria la llamé cuando se perdió la criatura. Yo le dije: 'A ver si no le alcanzás por el camino'. Todavía era temprano. Bueno, salieron a las corridas... Ese fue el tema: yo no sabía. Ese día él me trajo el número de teléfono en un papelito de la María", expresó, sobre el vínculo con otra de las detenidas, Caillava.

En su relato, la mujer de 86 años repasa lo acontecido el día de la desaparición: "Yo llamé, pero no hablé. Marqué los números. Rezando a todos.. A San Pedro y San Antonio... ¿En qué no te cumplí? Todavía le dije a mi hija que no llame a Victoria. Justo estaba la comida y le llamó. Le dijo si quería venir a comer los pollos caseros y le dijo que traiga vino".

"Daiana dijo: 'No está para acá Loan. Se perdió y se cayó al monte. Pero si estaba acá hubiese venido la criatura para este lado. No estaba más nadie que nosotros tres. Nos quedamos cuatro nomás: Yo, la Victoria, Carlos y José. Dice que estábamos todos en pedo y ahí está la botella. Tomamos sólo 3/4", relató Catalina.

Sobre qué hizo tras la desaparición de Loan, la abuela contó: "Yo llamé a Buenos Aires a los videntes a la nuera de mi sobrina. Ella me dijo: 'está ahí en esa tapera... Está en esa casa que se ve de la calle'. A Victoria la agarré del brazo y le dije: '¿Qué está pasando?'. Ella me dijo: 'Se perdió. Hay que ir a buscarlo antes de que sea muy tarde'", expresó en el audio..

Además, en otro momento del audio, declaró: "Estaba lleno de policías, el intendente... Loan está lejos y si no aparece más, gracias va a ser que sea una persona a criarlo como hijo y que no sea por los órganos".

Qué pasó con la hipótesis del accidente que quiso instalar Laudelina

Su primera declaración, realizada frente a un fiscal provincial, en la que afirmaba que el nene fue atropellado esa tarde por Pérez y Caillava con su camioneta., generó controversia por no tratarse de una indagatoria bajo el fuero federal competente en la causa. La versión que hizo circular sobre el caso fue luego validada por el gobernador correntino, Gustavo Valdés, lo que le valió críticas por parte de los familiares, sus abogados, pero también por parte de la comunidad correntina que expresó su rechazo en las calles.

Según su defensa, fue el abogado que defendía a Laudelina en ese entonces, Codazzi, quien la hizo declarar la hipótesis del accidente, que luego ella misma desmintió. Por el hecho, el letrado fue señalado por sobornos y amenazas; mientras que también recayó sobre él sospechas de tener vínculos y lazos familiares con el gobernador Gustavo Valdés. Según pudo saber El Destape, su suegra Gloria Fornies es concejal de Esquina por Encuentro por Corrientes (ECO), el partido liderado por Valdés y su esposa, Guillermina Traverso, es empleada del Ministerio de Seguridad provincial y conocida por ser reina en los carnavales locales con la Comparsa Yasi Bera. Ambos desmintieron conocerse, pero desde la oposición provincial aseguran que "son amigos" y hasta existe una foto de los dos. Ante ello, la abogada aclaró que su defendido no es un abogado del poder. "Es un abogado que no tiene plata para pagarme a mí, que tengo los honorarios muy altos, y estoy acá con mi plata acompañando a un colega que pasó por una situación horrible y que te dañe toda la vida", dijo.

Desde entonces, se encuentra detenida por "su participación en el ocultamiento y sustracción del menor", junto con Antonio Benítez, Carlos Pérez, Victoria Caillava, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Walter Maciel, aunque no se descarta que puedan sumarse nuevas acusaciones.