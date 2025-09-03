EN VIVO
Caso Loan: qué se sabe hasta ahora del juicio por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

Así fue el macabro plan del secuestro de Loan Peña, según la Justicia

A 12 meses de su desaparición, Loan Danilo Peña sigue sin aparecer. Si bien el reciente fallo de la Cámara Federal confirma la existencia de un plan orquestado, la causa aún no logró establecer qué pasó con el niño después de su secuestro ni dónde está.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, la Justicia federal cree que fue un plan criminal premeditado. La Cámara Federal de Corrientes avaló los fundamentos de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había procesado a siete personas por la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, incluyendo a un excomisario, una exfuncionaria municipal y varios allegados a la familia.

Hace 2 horas

El exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por malversación

El abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un nuevo juicio. Los detalles.

Acusado de desviar el caso Loan por vínculos políticos y ahora enfrenta un juicio

José Fernández Codazzi, el abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un juicio oral por presunto peculado durante su gestión como interventor del Registro de la Propiedad del Automotor en Esquina. Aunque el proceso judicial no está vinculado directamente con el caso Loan, su figura se volvió central en el entramado político y mediático que rodea la investigación por la desaparición del niño.

Hace 3 horas

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

