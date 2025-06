Las 5 teorías alrededor de la desaparición de Loan: 1 año de incertidumbre

Las 5 teorías alrededor de la desaparición de Loan: el recorrido por 1 año de incertidumbre PROGRAMAR 13/6

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña hay siete detenidos acusados de sustracción y ocultamiento del pequeño que fue visto por última vez el pasado 13 de junio de 2024, cuando tenía 5 años. Durante la larga investigación se manejaron cinco hipótesis. ¿Cuál fue cada una?

Cuáles fueron las teorías alrededor de la desaparición de Loan Peña

Durante la investigación se barajaron diferentes teorías sobre la causa de la desaparición de Loan. Cuatro quedaron desestimadas, pero una es que hasta hoy sostiene la Justicia y por la que la jueza Cristina Pozzer Penzo, elevó la causa a juicio oral la semana pasada. La decisión fue firmada frente a más de 90 cuerpos acumulados y una instrucción de más de un año.

1. Hipótesis del accidente:

A dos semanas de haber desaparecido, Laudelina Peña, tía de Loan y una de las detenidas, acudió por la madrugada en una sede de la Justicia provincial y declaró que el niño de cinco años había sido atropellado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, y su marido, el exmilitar Carlos Pérez, también detenidos. La tía de Loan afirmó que ambos la amenazaron de muerte para que no diga nada. Su testimonio no solo fue desmentido por el padre y la prima del niño, José y Camila, sino que el grupo de abogados de la familia, encabezado en ese momento por Fernando Burlando, lo consideraron “una maniobra" con “puntos oscuros”.

Laudelina acudió a declarar representada por su abogado, José Fernández Codazzi, quien tiene vínculos personales y familiares con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Según indicaron fuentes a El Destape, el senador provincial Diego Pellegrini -mano derecha de Valdés en esa Cámara alta- también es oriundo de Esquina y sería el nexo entre Codazzi y Laudelina. “Nadie del interior (9 de Julio) busca un abogado defensor en Esquina. El abogado de Laudelina encendió las alarmas y dejó al descubierto el encubrimiento político sobre el caso. Finalmente la hipótesis fue desestimada.

2. Trata de personas:

Una de las primeras teorías que se analizaron fueron la de una red de trata, que señalaba que el niño había sido captado por una organización de la que el comisario Maciel y los otros detenidos eran parte. Los sospechosos de realizar la entrega final de Loan con esos fines eran Victoria Caillava y Carlos Pérez, porque habían encontrado restos de Loan en la camioneta de la pareja. Sin embargo, la hipótesis se desestimó.

3. Abuso sexual:

Pocas horas después de la desaparición de Loan fueron detenidos Antonio Benítez, tío del menor, y el matrimonio amigo del hombre, Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Benítez fue sospechado de abuso sexual, pero la teoría pareció perderse de vista. Así lo contó el abogado querellante Juan Pablo Gallego, quien explicó a El Destape que “Maciel sospechó de un abuso sexual y revisó a Benítez, pero no está claro sobre que pruebas lo hizo y por qué no examinaron a los otros”. “Si esa hipótesis de abuso sexual era la principal en ese momento, ¿por qué se dejó de lado? ¿Fue para encubrir a alguien?”, cuestionó el letrado. La Justicia no siguió la línea de esa investigación y desestimó esa hipótesis.

4. Venganza de narcotráfico

El Presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, se presentó junto con el falso agente de la CIA, Nicolás "El Americano" Soria ante la Justicia y aseguraron que el caso Loan se trató de una "venganza narco". Según su denuncia, “en la localidad había dos grandes delincuentes y un día antes de la desaparición de Loan hubo múltiples allanamientos y detenidos por una causa de narcotráfico. Esa pista la justicia nunca la investigó y deberían haberlo hecho”. Allí vinculó los allanamientos a la banda narco de Maidana, que tiene domiciliaria y sigue repartiendo droga, y aseguró que “deberían haber investigado los vínculos con las familias y con todos los que participaron de ese almuerzo”.

En esa línea, aseguró también que “no se investigó una posibilidad del narcotráfico aunque hubo marcas que dejan las bandas. Primero fue la aparición del botín ni bien desapareció Loan y la segunda fue la avioneta que apareció estacionada en la ruta con restos de cocaína. Eso lo hicieron justo cuando desde el Gobierno correntino decidieron cambiar al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía". "Las bandas narcos dejan esas señales cuando quieren negociar con el poder, pero eso no se investigó nunca”, apuntó.

Sin embargo, Vera fue denunciado por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación tras su declaración testimonial en la causa. Y Soria se encuentra detenido, entre los 10 imputados de la Fundación Dupuy, acusado de manipular a la familia del pequeño y de instigar a que los testigos cometan falso testimonio para entorpecer la investigación principal.

El expediente 2498, que analizaba las pruebas sobre una posible hipótesis narco en la desaparición del nene de 5 años, finalmente fue archivado por la jueza Pozzer Penzo.

5. Secuestro

La hipótesis del secuestro del menor es la principal y la que sigue hasta hoy la Justicia. A los siete detenidos se los acusa de orquestar un plan de forma coordinada para sustraer y ocultar al menor, basado en el artículo 146 del Código Penal. De acuerdo a la reconstrucción de la investigación, se considera que cada uno de los siete detenidos tuvo un rol específico en la desaparición de Loan durante el almuerzo en la casa de Catalina Peña, abuela paterna del Loan. Los siete habían sido previamente invitados, con excepción de Maciel.

Para los jueces el objetivo era sustraer a un menor, pero no específicamente Loan porque su presencia en el almuerzo fue espontánea y sorpresiva para el resto de los asistentes. La investigación considera que Benítez y Ramírez tenían el rol de proponer de manera espontánea una salida al naranjal junto con los menores. Una vez allí, capturarían a uno de ellos para entregarlo a Pérez y a Caillava, quienes lo retirarían del lugar. Mientras que Millapi y Laudelina, estaban designadas para acompañar a los niños al naranjal.

Al mismo tiempo, la tía de Loan tenía regresar a la casa de su madre, donde recibiría la noticia de la supuesta desaparición y actuaría como nexo entre los captores y quienes debían retirar al niño. La reconstrucción judicial señaló que recibido el aviso por parte de Benítez, se esperaba que Laudelina comunicara la situación al matrimonio, que abandonaría la reunión familiar con la excusa del partido, trasladándose en su camioneta hasta el punto de encuentro preestablecido, es decir, en las inmediaciones de la escuela abandonada conocida como la tapera.