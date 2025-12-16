La llaman una de las rutas más peligrosas de Argentina por la circulación de camiones: cuál es y por qué es importante

En la Argentina existen más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales que conectan a las ciudades más importantes del país. Sin embargo, no todas son muy seguras para circular, sobre todo, en período de vacaciones o feriados largos.

De hecho, la Subsecretaría de Transporte Terrestre de la Nación realizó un informe en el que se detallan las rutas nacionales más peligrosas del país. A partir de los estudios se concluyó que son la ruta 8, la 9, 12, 14 y la 34.

Para evitar accidentes, Ernesto Arriaga, jefe de Relaciones Públicas de Vialidad Nacional, sostuvo que lo más importante es "respetar las velocidades estipuladas para cada vehículo". Los automóviles pueden circular con una máxima de 110 km/h; los camiones a 80 km/h; y los micros a 90 km/h.

Otra cuestión a tener en cuenta es la de no exceder la velocidad cuando se pasa por localidades atravesadas por rutas. En ese caso, se debe circular a 40 km/h como máximo.

Por último, Arriaga señaló que se debe evitar "sobrepasar a otro auto en lugares peligrosos como curvas, zonas urbanas, cruces ferroviarias, cruce de rutas, entre otros".

Cuáles son las rutas más peligrosas de la Argentina y por qué

La ruta nacional 8 es una de las más conocidas de la Argentina: une la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, Córdoba y San Luis. Los informes de los expertos confirmaron que el estado de la calzada y de las banquinas es "bueno", pero la peligrosidad radica en que la ruta posee una sola mano y que, al mismo tiempo, hay un gran tráfico de camiones. Otra cuestión es la velocidad. Según la Subsecretaría de Transporte, en zonas urbanas "muchas veces no se respeta el máximo 40 km/h".

Esto es lo que sucede también en la ruta nacional 9 que conecta Campana y Rosario. No se suelen respetar las máximas y aunque hay dos carriles para circular, es suficiente para calificar a este tramo como de "alto riesgo".

En tanto, la ruta 12, une Buenos Aires con Misiones, y la ruta 14, conecta Entre Ríos con Corrientes y Misiones. Es decir que, por acá, también circula una importante cantidad de camiones y de ómnibus que van hacia Brasil, Paraguay o Uruguay. En estos trayectos, hay problemas con la velocidad y con las luces reglamentarias.

A su vez, la ruta nacional 34 recorre las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. En este caso, los especialistas remarcan la "monotonía del trayecto" que causa que muchos conductores "se duerman" en el camino.