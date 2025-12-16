Receta de pionono para Navidad y Año Nuevo: cómo hacer el relleno y qué lleva

Navidad y Año Nuevo están cada vez más cerca y ya es momento de definir la comida. Para estas fiestas, en medio de calor, una gran opción es el pionono salado. Se trata de uno de los platos más elegidos, ya que es fresco, fácil de preparar y rendidor.

Receta de pionono salado: cómo hacer el relleno y qué lleva

Los piononos salados son súper versátiles y permiten hacer muchísimas combinaciones para todos los gustos, desde versiones clásicas, más potentes y hasta opciones vegetarianas para quienes no comen animales. Entre los principales rellenos se encuentran:

Clásicos

Jamón y queso : jamón cocido, queso (cremoso, pategrás o tybo), mayonesa o queso crema.

: jamón cocido, queso (cremoso, pategrás o tybo), mayonesa o queso crema. Jamón, queso y huevo : jamón cocido, queso, huevo duro picado, mayonesa.

: jamón cocido, queso, huevo duro picado, mayonesa. Primavera: jamón, queso, arvejas, zanahoria rallada, mayonesa.

Con carnes

Pollo : pollo hervido o asado desmenuzado, mayonesa o queso crema, cebolla picada; puede llevar nuez o apio.

: pollo hervido o asado desmenuzado, mayonesa o queso crema, cebolla picada; puede llevar nuez o apio. Pollo al verdeo : pollo desmenuzado, cebolla de verdeo salteada, queso crema.

: pollo desmenuzado, cebolla de verdeo salteada, queso crema. Atún : atún al natural, mayonesa, cebolla, huevo duro, a veces morrón.

: atún al natural, mayonesa, cebolla, huevo duro, a veces morrón. Carne vacuna: carne picada cocida, cebolla, morrón, huevo duro y mayonesa.

El pionono salado puede tener diferentes rellenos, aunque uno de los más clásicos es el primavera

Cremosos

Queso crema y nuez: queso crema, nueces picadas, pimienta.

queso crema, nueces picadas, pimienta. Queso y aceitunas : queso crema o port salut, aceitunas verdes o negras picadas.

: queso crema o port salut, aceitunas verdes o negras picadas. Roquefort: queso roquefort, queso crema y nueces.

Vegetarianos

Caprese : tomate picado (sin semillas), muzzarella, albahaca y aceite de oliva.

Espinaca y queso : espinaca salteada, ricota o queso crema, ajo suave.

Verduras grilladas: zapallito, berenjena, morrón, queso crema.

Cómo hacer la masa del pionono salado paso a paso

Ingredientes

4 huevos

40 gramos de azúcar

40 gramos de harina “cuatro ceros”

1 pizca de sal

Manteca

1 cucharada grande con miel (unos 25 gramos)

Un molde de 30 x 40 cm, aproximadamente

Papel manteca

Si bien se puede comprar, la masa del pionono se puede preparar fácilmente en casa

Preparación paso a paso