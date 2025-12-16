Receta de pionono para Navidad y Año Nuevo: cómo hacer el relleno y qué lleva

Navidad y Año Nuevo están cada vez más cerca y ya es momento de definir la comida. Para estas fiestas, en medio de calor, una gran opción es el pionono salado. Se trata de uno de los platos más elegidos, ya que es fresco, fácil de preparar y rendidor.
Receta de pionono salado: cómo hacer el relleno y qué lleva
Los piononos salados son súper versátiles y permiten hacer muchísimas combinaciones para todos los gustos, desde versiones clásicas, más potentes y hasta opciones vegetarianas para quienes no comen animales. Entre los principales rellenos se encuentran:
Clásicos
- Jamón y queso: jamón cocido, queso (cremoso, pategrás o tybo), mayonesa o queso crema.
- Jamón, queso y huevo: jamón cocido, queso, huevo duro picado, mayonesa.
- Primavera: jamón, queso, arvejas, zanahoria rallada, mayonesa.
Con carnes
- Pollo: pollo hervido o asado desmenuzado, mayonesa o queso crema, cebolla picada; puede llevar nuez o apio.
- Pollo al verdeo: pollo desmenuzado, cebolla de verdeo salteada, queso crema.
- Atún: atún al natural, mayonesa, cebolla, huevo duro, a veces morrón.
- Carne vacuna: carne picada cocida, cebolla, morrón, huevo duro y mayonesa.
El pionono salado puede tener diferentes rellenos, aunque uno de los más clásicos es el primavera
Cremosos
- Queso crema y nuez: queso crema, nueces picadas, pimienta.
- Queso y aceitunas: queso crema o port salut, aceitunas verdes o negras picadas.
- Roquefort: queso roquefort, queso crema y nueces.
Vegetarianos
-
Caprese: tomate picado (sin semillas), muzzarella, albahaca y aceite de oliva.
-
Espinaca y queso: espinaca salteada, ricota o queso crema, ajo suave.
-
Verduras grilladas: zapallito, berenjena, morrón, queso crema.
Cómo hacer la masa del pionono salado paso a paso
Ingredientes
- 4 huevos
- 40 gramos de azúcar
- 40 gramos de harina “cuatro ceros”
- 1 pizca de sal
- Manteca
- 1 cucharada grande con miel (unos 25 gramos)
- Un molde de 30 x 40 cm, aproximadamente
- Papel manteca
Si bien se puede comprar, la masa del pionono se puede preparar fácilmente en casa
Preparación paso a paso
- Pirmero hay que batir los huevos junto al azúcar y la miel. Una vez que logre una buena consistencia, tamizar la harina y la sal, agregarlas a la mezcla.
- Enmantecar el molde y forrarlo con papel manteca que, a su vez, también debe estar enmantecado.
- Volcar la mezcla en el molde y esparcirla con la espátula hasta alcanzar alrededor de un centímetro de espesor.
- Llevar al horno precalentado y cocinar a 200 grados durante 10 minutos.
- Pasado los diez minutos, no más, revisar que este cocido. Si se levanta el papel manteca y se despega fácil lo está, sino se debe volver a llevar la masa de pionono al horno por algunos minutos.