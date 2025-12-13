EN VIVO
Receta para lucirte en Navidad: canapés rellenos con masa de pionono, riquísimos y fáciles de hacer

Así es como podés preparar unos riquísimos canapés rellenos con masa de pionono para esta Navidad. Deliciosos, fáciles y originales.

13 de diciembre, 2025 | 16.46

Existe una receta navideña de canapés rellenos con masa de pionono que es ideal preparar para esta Navidad. Si estabas pensando en qué cocinar y ya te aburriste de los platos más típicos, esta receta te va a encantar.

Se prepara con masa de pionono y comida para rellenar como huevo duro, zanahoria, mayonesa, jamón y queso. Podés reemplazar estos rellenos por los que más te gusten o seguir la receta tal cual.

Esta receta fue compartida por la chef La Rusa Cocina, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Es muy sencilla de preparar y es ideal si querés cocinar algo que además de ser fácil y delicioso, quede estético y bien decorado. Se aconseja que mires el video para no perderte detalles de la receta.

Receta de canapés rellenos con masa de pionono

Ingredientes

  • Molde (en la receta utilizan uno de 30 x 40 cm pero podés usar cualquiera)

  • Papel manteca (opcional)

  • Manteca para la base

  • 4 huevos

  • Pizca de sal

  • Cucharada de miel

  • 80 gr de azúcar 

  • Mayonesa

  • Queso de máquina

  • Jamón

  • Zanahoria rallada

  • Perejil

  • 1 o 2 huevos duros rallados

  • Sal

Preparación

  1. Agarrar el molde que tengas y enmantecarlo. Adicionalmente, podés agregarle papel manteca.

  2. En un bol, mezclar 4 huevos, una pizca de sal 1 cucharada de miel y 80 gr de azúcar. Batir hasta que esté a punto letra.

  3. Sumar 80 gr de harina tamizada e integrar con movimientos envolventes. 

  4. Verter la preparación en el molde y emparejar con una espátula.

  5. Cocinar en horno precalentado a 180°C por 10 minutos. Despegar los bordes y esperar a que se enfríe. 

  6. Dividir la masa en 3 partes iguales y poner una capa de pionono y arriba una capa de mayonesa, queso y jamón. Agregar otra capa de pionono y de nuevo, mayonesa.

  7. En otro bol mezclar huevo duro rallado con sal, perejil y mayonesa.

  8. En otro mezclar la zanahoria rallada, sal y mayonesa.

  9. Poner ambas mezclas sobre esta capa de pionono, mitad un relleno y mitad otro.

  10. Arriba, poner otra capa de pionono, mayonesa y decorar con lo que más te guste. Podés decorar con más relleno que te haya sobrado de la mayonesa con huevo o zanahoria y con alguna aceituna o tomate cherry.

  11. ¡Listo! Llevar a la heladera.

