Existe una receta navideña de canapés rellenos con masa de pionono que es ideal preparar para esta Navidad. Si estabas pensando en qué cocinar y ya te aburriste de los platos más típicos, esta receta te va a encantar.
Se prepara con masa de pionono y comida para rellenar como huevo duro, zanahoria, mayonesa, jamón y queso. Podés reemplazar estos rellenos por los que más te gusten o seguir la receta tal cual.
Esta receta fue compartida por la chef La Rusa Cocina, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Es muy sencilla de preparar y es ideal si querés cocinar algo que además de ser fácil y delicioso, quede estético y bien decorado. Se aconseja que mires el video para no perderte detalles de la receta.
Receta de canapés rellenos con masa de pionono
Ingredientes
-
Molde (en la receta utilizan uno de 30 x 40 cm pero podés usar cualquiera)
-
Papel manteca (opcional)
-
Manteca para la base
-
4 huevos
-
Pizca de sal
-
Cucharada de miel
-
80 gr de azúcar
-
Mayonesa
-
Queso de máquina
-
Jamón
-
Zanahoria rallada
-
Perejil
-
1 o 2 huevos duros rallados
-
Sal
Preparación
-
Agarrar el molde que tengas y enmantecarlo. Adicionalmente, podés agregarle papel manteca.
-
En un bol, mezclar 4 huevos, una pizca de sal 1 cucharada de miel y 80 gr de azúcar. Batir hasta que esté a punto letra.
-
Sumar 80 gr de harina tamizada e integrar con movimientos envolventes.
-
Verter la preparación en el molde y emparejar con una espátula.
-
Cocinar en horno precalentado a 180°C por 10 minutos. Despegar los bordes y esperar a que se enfríe.
-
Dividir la masa en 3 partes iguales y poner una capa de pionono y arriba una capa de mayonesa, queso y jamón. Agregar otra capa de pionono y de nuevo, mayonesa.
-
En otro bol mezclar huevo duro rallado con sal, perejil y mayonesa.
-
En otro mezclar la zanahoria rallada, sal y mayonesa.
-
Poner ambas mezclas sobre esta capa de pionono, mitad un relleno y mitad otro.
-
Arriba, poner otra capa de pionono, mayonesa y decorar con lo que más te guste. Podés decorar con más relleno que te haya sobrado de la mayonesa con huevo o zanahoria y con alguna aceituna o tomate cherry.
-
¡Listo! Llevar a la heladera.