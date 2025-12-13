Receta para lucirte en Navidad: canapés rellenos con masa de pionono, riquísimos y fáciles de hacer.

Existe una receta navideña de canapés rellenos con masa de pionono que es ideal preparar para esta Navidad. Si estabas pensando en qué cocinar y ya te aburriste de los platos más típicos, esta receta te va a encantar.

Se prepara con masa de pionono y comida para rellenar como huevo duro, zanahoria, mayonesa, jamón y queso. Podés reemplazar estos rellenos por los que más te gusten o seguir la receta tal cual.

Esta receta fue compartida por la chef La Rusa Cocina, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Es muy sencilla de preparar y es ideal si querés cocinar algo que además de ser fácil y delicioso, quede estético y bien decorado. Se aconseja que mires el video para no perderte detalles de la receta.

Receta de canapés rellenos con masa de pionono

Ingredientes

Molde (en la receta utilizan uno de 30 x 40 cm pero podés usar cualquiera)

Papel manteca (opcional)

Manteca para la base

4 huevos

Pizca de sal

Cucharada de miel

80 gr de azúcar

Mayonesa

Queso de máquina

Jamón

Zanahoria rallada

Perejil

1 o 2 huevos duros rallados

Sal

Preparación