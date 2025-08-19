Cómo hacer pionono de papa: la receta fácil y rápida para cocinar

Dentro de las recetas de cocina más prácticas, el pionono de papa se destaca por su versatilidad y sabor. Este plato combina ingredientes simples con una preparación rápida, ideal para resolver comidas familiares o reuniones informales. Su textura suave y su relleno hacen que sea una opción que se adapta a distintos gustos.
Ingredientes para preparar pionono de papa
-
500 gramos de papa rallada (aproximadamente 600 gramos pelada)
-
3 huevos
-
2 cucharadas de queso rallado
-
100 gramos de jamón cocido
-
100 gramos de muzzarella
-
Sal, pimienta y hierbas a gusto
Paso a paso para hacer pionono de papa
-
Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una asadera con papel manteca enmantecado o aceitado, lo que permitirá que la preparación no se pegue.
-
Rallar la papa y colocarla en un bol. Mezclar con los huevos, el queso rallado y las hierbas seleccionadas. Salpimentar al gusto para realzar el sabor.
-
Extender la mezcla en la asadera formando una capa fina y uniforme. Cocinar en el horno durante 25 a 30 minutos, hasta que quede firme y levemente dorada.
-
Una vez lista la base, disponer en una mitad las fetas de jamón cocido y la muzzarella.
-
Enrollar con cuidado como si fuera un pionono clásico, ayudándose con el papel manteca para que no se rompa.
-
Colocar nuevamente en el horno por unos minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie se dore. Servir caliente para disfrutar su mejor textura.
Ideas para mejorar o modificar esta receta
El pionono de papa puede adaptarse fácilmente a diferentes variantes según los gustos y ocasiones:
-
Sustituir el relleno de jamón y muzzarella por verduras salteadas, como espinaca, morrón o champiñones.
-
Incorporar pollo desmenuzado o atún para una versión más proteica.
-
Añadir queso crema o ricota en el relleno para darle mayor cremosidad.
-
Espolvorear semillas de sésamo o amapola por encima antes de hornear para sumar textura.
-
Acompañar con una ensalada fresca para equilibrar el menú.
Un clásico renovado en las recetas de cocina
El pionono de papa es una alternativa diferente a la versión tradicional con masa de harina. Su preparación sencilla y rápida lo convierte en un recurso útil dentro de las recetas de cocina del día a día. Además, permite jugar con distintos rellenos y adaptarlo tanto a opciones más ligeras como a preparaciones más contundentes.
Este plato combina practicidad, sabor y flexibilidad, lo que lo transforma en una propuesta ideal para sorprender en la mesa sin necesidad de técnicas complejas.