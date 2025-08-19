Cómo hacer pionono de papa: la receta fácil y rápida para cocinar

El pionono de papa es una receta fácil y versátil que se adapta a distintos rellenos

Dentro de las recetas de cocina más prácticas, el pionono de papa se destaca por su versatilidad y sabor. Este plato combina ingredientes simples con una preparación rápida, ideal para resolver comidas familiares o reuniones informales. Su textura suave y su relleno hacen que sea una opción que se adapta a distintos gustos.

Ingredientes para preparar pionono de papa

500 gramos de papa rallada (aproximadamente 600 gramos pelada)

3 huevos

2 cucharadas de queso rallado

100 gramos de jamón cocido

100 gramos de muzzarella

Sal, pimienta y hierbas a gusto

Paso a paso para hacer pionono de papa

Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una asadera con papel manteca enmantecado o aceitado, lo que permitirá que la preparación no se pegue. Rallar la papa y colocarla en un bol. Mezclar con los huevos, el queso rallado y las hierbas seleccionadas. Salpimentar al gusto para realzar el sabor. Extender la mezcla en la asadera formando una capa fina y uniforme. Cocinar en el horno durante 25 a 30 minutos, hasta que quede firme y levemente dorada. Una vez lista la base, disponer en una mitad las fetas de jamón cocido y la muzzarella. Enrollar con cuidado como si fuera un pionono clásico, ayudándose con el papel manteca para que no se rompa. Colocar nuevamente en el horno por unos minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie se dore. Servir caliente para disfrutar su mejor textura.

Ideas para mejorar o modificar esta receta

Con ingredientes básicos como papa, huevos y queso rallado se logra una base deliciosa

El pionono de papa puede adaptarse fácilmente a diferentes variantes según los gustos y ocasiones:

Sustituir el relleno de jamón y muzzarella por verduras salteadas , como espinaca, morrón o champiñones.

Incorporar pollo desmenuzado o atún para una versión más proteica.

Añadir queso crema o ricota en el relleno para darle mayor cremosidad.

Espolvorear semillas de sésamo o amapola por encima antes de hornear para sumar textura.

Acompañar con una ensalada fresca para equilibrar el menú.

Un clásico renovado en las recetas de cocina

El pionono de papa es una alternativa diferente a la versión tradicional con masa de harina. Su preparación sencilla y rápida lo convierte en un recurso útil dentro de las recetas de cocina del día a día. Además, permite jugar con distintos rellenos y adaptarlo tanto a opciones más ligeras como a preparaciones más contundentes.

Este plato combina practicidad, sabor y flexibilidad, lo que lo transforma en una propuesta ideal para sorprender en la mesa sin necesidad de técnicas complejas.