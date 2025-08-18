La receta de la lasagna de zapallitos: una versión fácil y saludable.

En tiempos donde la alimentación saludable gana cada vez más espacio en la mesa de los argentinos, las versiones alternativas de platos tradicionales se convierten en una gran opción. Una de ellas es la lasagna de zapallitos, una propuesta ligera y nutritiva que conserva la esencia de la receta clásica pero con un toque fresco y vegetal.

Ideal para quienes buscan reducir el consumo de carne o simplemente sumar más verduras a su dieta, esta preparación combina lo mejor de la cocina casera: sabor, textura cremosa y practicidad. Con pocos ingredientes y en menos de una hora, se puede lograr un plato reconfortante que encanta tanto a grandes como a chicos.

Otro beneficio de la lasagna de zapallitos es que es fácil de personalizar. Se puede sumar espinaca, berenjena o incluso cambiar el queso cremoso por ricota para hacerla más liviana. Además, es una receta perfecta para preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor.

Ingredientes para la lasagna de zapallitos

12 tapas para lasagna

3 zapallitos

1 diente de ajo rallado

1 cebolla picada

Condimentos a gusto: sal, pimienta y nuez moscada

Queso cremoso a gusto

Queso rallado a gusto

Para la salsa bechamel:

200 ml de leche

20 g de manteca

2 cucharadas de harina 0000

Sal y pimienta a gusto

La lasagna de zapallitos es un plato súper saludable y fácil de cocinar.

Preparación paso a paso