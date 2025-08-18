La receta de la lasagna de zapallitos: una versión fácil y saludable

En tiempos donde la alimentación saludable gana cada vez más espacio en la mesa de los argentinos, las versiones alternativas de platos tradicionales se convierten en una gran opción. Una de ellas es la lasagna de zapallitos, una propuesta ligera y nutritiva que conserva la esencia de la receta clásica pero con un toque fresco y vegetal.
Ideal para quienes buscan reducir el consumo de carne o simplemente sumar más verduras a su dieta, esta preparación combina lo mejor de la cocina casera: sabor, textura cremosa y practicidad. Con pocos ingredientes y en menos de una hora, se puede lograr un plato reconfortante que encanta tanto a grandes como a chicos.
Otro beneficio de la lasagna de zapallitos es que es fácil de personalizar. Se puede sumar espinaca, berenjena o incluso cambiar el queso cremoso por ricota para hacerla más liviana. Además, es una receta perfecta para preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor.
Ingredientes para la lasagna de zapallitos
- 12 tapas para lasagna
- 3 zapallitos
- 1 diente de ajo rallado
- 1 cebolla picada
- Condimentos a gusto: sal, pimienta y nuez moscada
- Queso cremoso a gusto
- Queso rallado a gusto
- Para la salsa bechamel:
- 200 ml de leche
- 20 g de manteca
- 2 cucharadas de harina 0000
- Sal y pimienta a gusto
Preparación paso a paso
- Salteado de verduras: en una sartén con un poco de aceite, saltear la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Incorporar los zapallitos cortados en cubos y cocinar durante 5 minutos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Salsa bechamel: en una cacerola, derretir la manteca e incorporar la harina. Mezclar bien y, sin dejar de revolver, agregar la leche poco a poco hasta obtener una consistencia cremosa. Condimentar con sal y pimienta.
- Armado de la lasagna: en una fuente para horno, colocar una base de tapas de lasagna, cubrir con zapallitos salteados, queso cremoso y salsa bechamel. Repetir la secuencia hasta completar la fuente y finalizar con una capa de queso rallado.
- Horneado: cocinar en horno precalentado durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
- Reposo: retirar del horno y dejar reposar al menos 5 minutos antes de servir, para facilitar el corte y mantener la forma de cada porción.
