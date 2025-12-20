Inauguran una obra clave para el tránsito en el sur del Conurbano: cómo es el túnel de Alimrante Brown

La empresa Trenes Argentinos Infraestructura y el Municipio de Almirante Brown habilitaron al tránsito el nuevo paso bajo nivel ubicado sobre la Avenida Presidente Perón. La obra, ejecutada en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 525/2024 a la altura de las vías del Tren Roca, en la localidad de Rafael Calzada, configura un hito en materia de conectividad y seguridad vial.

"El nuevo cruce mejorará la conectividad y brindará mayor seguridad al servicio. A su vez, permitirá que todos aquellos que cruzan las vías del ferrocarril Roca lo hagan más seguros", señaló la Secretaría de Transporte.

¿Cómo es el nuevo paso bajo nivel de Almirante Brown?

La obra, enmarcada en la Emergencia Ferroviaria, comprendió la ejecución de un túnel con dos carriles vehiculares de 190 metros que ya se encuentran habilitados al tránsito mediante un gálibo de 4,50 metros de altura y 9,50 metros de ancho, al igual que un acceso peatonal con escalera y rampa.

A su vez, los trabajos incluyen otra pasarela peatonal del lado Sur, cerramientos perimetrales y civiles que prevén ser finalizados en los próximos meses.

"Habilitamos al tránsito el paso bajo nivel en Rafael Calzada, una obra necesaria para que la gente transite de una forma más tranquila, segura y ahorrándose mucho tiempo de viaje", subrayó el ministro de ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien supervisó la luz verde de circulación junto al diputado provincial Mariano Cascallares.

¿Qué es la Emergencia Ferroviaria?

El 13 de junio de 2024, a través del Decreto 525, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Pública Ferroviaria.

La normativa permite la ejecución de acciones concretas y necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios, a través de un plan de acción con los diferentes actores del sistema mediante la asignación de 1,3 billones de pesos.

El plan de acción definido contempla: