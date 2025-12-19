Chau demoras: inauguran el mega túnel de paso bajo nivel que evitará que haya tránsito en zona clave del AMBA

Una obra muy esperada, que viene a aliviar el tránsito y la congestión diaria, se acaba de convertir en realidad en la zona sur del Gran Buenos Aires. Se trata del nuevo túnel que cruza por debajo de las vías del tren Roca en la avenida Presidente Perón de Rafael Calzada en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Sin lugar a dudas, hablamos de uno de los puntos más complicados para el tránsito en el Conurbano. Desde el Gobierno nacional ya confirmaron que el paso bajo nivel funciona en sus dos manos, eliminando las demoras y complicaciones de la interrupción del cruce ferroviario.

Un cambio importante para la circulación en la zona

El paso bajo nivel fue inaugurado por las autoridades bonaerenses el pasado 12 de diciembre y forma parte de las obras impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Se ubica en la intersección de la avenida Presidente Perón y las vías del ramal Bosques del Roca. Tiene una extensión de 190 metros y fue diseñado con curvas para adaptarse al trazado de calles.

El túnel tiene una altura libre de 4,50 metros y un ancho de 9,50 metros. Presenta dos carriles, que permiten una circulación más fluida y segura para los vehículos que pasen por allí. Además del paso bajo nivel, la obra incluyó la construcción de dos puentes, muros de contención, pavimento de hormigón y una estación de bombeo pluvial.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, participó de la inauguración y destacó la importancia del proyecto: “Habilitamos al tránsito el paso bajo nivel en Rafael Calzada, una obra necesaria para que la gente transite de una forma más tranquila, segura y ahorrándose mucho tiempo de viaje”.

Así será el trambus de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el inicio de las obras del TramBus, una alternativa que promete colaborar con la movilidad limpia y sustentable, que conectará las zonas norte y sur de la Ciudad.

La línea principal del proyecto es el Trazado 1, que enlazará a la ciudad de norte a sur en ambas direcciones, uniendo la estación Saenz, del barrio de Nueva Pompeya, con el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, pasando por los barrios de Palermo y Caballito.

Este medio de transporte sustentable circulará por carriles exclusivos y preferenciales, contando con semáforos inteligentes, los cuales le darán prioridad de paso en las principales intersecciones de su recorrido, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y la contaminación.