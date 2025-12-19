Sobre la Avenida Dellepiane: así será la nueva mega obra de CABA para evitar el tráfico

La reconocida Autopista Dellepiane sufrirá una importante transformación que cambiará por completo su fisonomía. Se trata de una arteria vial clave en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que conecta el sur de la provincia con la Capital Federal, la Avenida General Paz, la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno.

Para mejorar la movilidad de los vecinos que habitan en estas zonas, el Gobierno porteño acaba de anunciar que la autopista sumará un nuevo carril solo para colectivos, es decir, un Metrobús que será conocido como Dellepiane. Según las autoridades, las obras beneficiarán a más de 200 mil personas.

Cómo será el Metrobús Dellepiane

El Metrobús Dellepiane tendrá una extensión de 4,6 kilómetros y unirá dicha autopista con el Metrobus 25 de Mayo, inaugurado en mayo de 2025. Esto será esencial para mejorar el estado del tránsito y ahorrar emisiones de dióxido de carbono.

Las obras incluyen la construcción de 4 paradores centrales que se dispondrán a lo largo de la Autopista Dellepiane con medidas de seguridad y salidas ágiles para que los pasajeros puedan acceder a la Ciudad.

El Metrobús está inmerso dentro del Masterplan Dellepiane que no solo permitirá que los vehículos circulen con mayor facilidad, además, habrá espacios verdes para que los ciudadanos puedan conectarse con la naturaleza en un entorno urbano.

De hecho, uno de los nuevos parques que se construirán tendrá una extensión de 4 kilómetros de largo y buscará mejorar la calidad de vida y ambiental de los barrios Villa Lugano y Villa Riachuelo. El lugar tendrá postas deportivas, juegos para niños y niñas y otras áreas de ocio.

Por otro lado, otro objetivo del Masterplan Dellepiane estará puesto en el sistema hidráulico de la zona, ya que se entubarán los canales Dellepiane Norte y Zelarrayán que finalizan en el arroyo Cildañez.

Pero no solo eso. También la propuesta extenderá las calles colectoras internas para que lleguen a la Avenida General Paz.