El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Transporte, activó este lunes la prueba piloto del Trambus que recorrerá las calles porteñas. Su trayecto comenzará en Liniers y terminará en Aeroparque.

El vehículo íntegramente eléctrico tendrá carriles exclusivos y conexión con subte y trenes. Se trata del primer paso en un plan más amplio de movilidad urbana, que incluye también la renovación de flotas y la modernización de otros medios de transporte.

¿Cómo es el nuevo Trambus que empieza a circular en la Ciudad?

El Trambus cuenta con puertas hidráulicas, camaras a bordo, espejos electricos, USB en los asientos y cabina para el chofer. El Sistema está pensado para que sus unidades sean 100 por ciento eléctricos: combina tecnología de vanguardia, cero emisiones, diseño moderno y un paquete tecnológico que garantiza seguridad vial, comodidad y sustentabilidad.

“El trambus es un sistema. Una parte del sistema son las unidades, pero es igualmente importante que esté pensado como un sistema integrado al subte. La lógica de esto es el subte radial al Obelisco, que estamos haciendo líneas norte-sur que cruzan las líneas radiales eléctricas, como es el Trambus: silencioso y que va a tener prioridad en la movilidad. Van a ser más rápidos que los medios que tenemos actualmente en superficie”, explicó el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua.

¿Cuál será el recorrido del Trambus que empieza a circular en la Ciudad?

Los coches del Trambus deberán estar fijos en el ramal "C" de la línea 34, a efectos de la prueba piloto de casi un año. Su cartelera dirá "Trambus" pero la ramalera se leerá "Aeroparque x 34", según anticipó Ciudad de Bondis.

Respecto al recorrido, brindará el servicio desde Aeroparque Jorge Newbery hasta Estación Liniers. Funcionará las 24 horas y se espera que su frecuencia sea 4 minutos en hora pico.

Su boleto tendrá como mínimo $ 568.82 y máximo $ 731.34 (valores a noviembre) y podrá abonarse con tarjeta SUBE.

Recorrido del Trambus

El recorrido del TramBus correspondiente a la prueba piloto estará compuesto por el siguiente diagrama:

IDA A ESTACIÓN LINIERS: Desde AEROPARQUE JORGE NEWBERY, por AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, AVENIDA PRESIDENTE SARMIENTO, AVENIDA FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA DORREGO, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA INTENDENTE BULLRICH, AVENIDA JUAN B JUSTO, ingreso a carriles exclusivos Metrobús Juan B. Justo en AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO y CHARCAS, egreso de carriles exclusivos Metrobús Juan B. Justo en AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO y MIRANDA, carril general AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO, GANA, FRANCISCO DE VIEDMA.

REGRESO A AEROPARQUE JORGE NEWBERY: Desde FRANCISCO DE VIEDMA y GANA, por FRANCISCO DE VIEDMA, MADERO, AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO circulando por el carril general hasta MIRANDA, ingreso a carriles exclusivos Metrobús Juan B. Justo en AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO y MIRANDA, egreso de carriles exclusivos Metrobús Juan B. Justo en AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO y CHARCAS, AVENIDA INTENDENTE BULLRICH, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA DORREGO, AVENIDA LEOPOLDO LUGONES, AVENIDA PRESIDENTE SARMIENTO, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO hasta AEROPARQUE JORGE NEWBERY.