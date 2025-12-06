Existe una receta para preparar una limonada de sandía, lima y limón, fresca, deliciosa y saludable, ideal para hacer en casa en verano. Ahora que llegaron los días de calor, tener a mano recetas refrescantes para preparar jugos frutales es ideal.
Si ya te aburriste de la limonada o querés probar algo distinto, esta limonada de sandía te va a encantar. Además de llevar limones y/o limas, también lleva sandía. La mezcla de sabor dulce y agrio hace la combinación perfecta para disfrutar en los días de calor.
La receta fue compartida por Delfina Ferro, creadora de contenido saludable. Es muy fácil de hacer en casa y solamente vas a necesitar una licuadora. Si no tenés, podés usar procesadora o mini pimer. Esta receta se hace con sandía, pero podés usar melón o cualquier otra fruta que te guste.
Receta de limonada de sandía
Ingredientes
-
Sandía (cantidad necesaria, según cuánto quieras preparar)
-
1 limón y 1 lima, o 2 limones
-
Hielos (cantidad necesaria)
-
Agua potable fría
-
Hojas de menta fresca
Preparación
-
En una licuadora, verter la sandía cortada en trozos. No hace falta que quites las semillas si no querés. Si no tenés licuadora podés usar una procesadora.
-
Agregar el jugo de 1 lima y 1 limón, o bien de 2 limones.
-
Agregar hielo y la cantidad que quieras de agua potable.
-
Por último, agregar hojas de menta fresca para darle un toque de sabor.
-
Licuar todo muy bien.
-
¡Listo!