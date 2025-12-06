EN VIVO
Receta de limonada de sandía, lima y limón: refrescante y deliciosa para hacer en verano

Así es como podés preparar una limonada de sandía, lima y limón: sin azúcar, saludable, refrescante y riquísima para hacer en verano.

06 de diciembre, 2025 | 19.38

Existe una receta para preparar una limonada de sandía, lima y limón, fresca, deliciosa y saludable, ideal para hacer en casa en verano. Ahora que llegaron los días de calor, tener a mano recetas refrescantes para preparar jugos frutales es ideal.

Si ya te aburriste de la limonada o querés probar algo distinto, esta limonada de sandía te va a encantar. Además de llevar limones y/o limas, también lleva sandía. La mezcla de sabor dulce y agrio hace la combinación perfecta para disfrutar en los días de calor.

La receta fue compartida por Delfina Ferro, creadora de contenido saludable. Es muy fácil de hacer en casa y solamente vas a necesitar una licuadora. Si no tenés, podés usar procesadora o mini pimer. Esta receta se hace con sandía, pero podés usar melón o cualquier otra fruta que te guste.

Receta de limonada de sandía

Ingredientes

  • Sandía (cantidad necesaria, según cuánto quieras preparar)

  • 1 limón y 1 lima, o 2 limones

  • Hielos (cantidad necesaria)

  • Agua potable fría

  • Hojas de menta fresca

Preparación

  1. En una licuadora, verter la sandía cortada en trozos. No hace falta que quites las semillas si no querés. Si no tenés licuadora podés usar una procesadora.

  2. Agregar el jugo de 1 lima y 1 limón, o bien de 2 limones.

  3. Agregar hielo y la cantidad que quieras de agua potable.

  4. Por último, agregar hojas de menta fresca para darle un toque de sabor.

  5. Licuar todo muy bien.

  6. ¡Listo!

