Receta de limonada de sandía, lima y limón: refrescante y deliciosa para hacer en verano.

Existe una receta para preparar una limonada de sandía, lima y limón, fresca, deliciosa y saludable, ideal para hacer en casa en verano. Ahora que llegaron los días de calor, tener a mano recetas refrescantes para preparar jugos frutales es ideal.

Si ya te aburriste de la limonada o querés probar algo distinto, esta limonada de sandía te va a encantar. Además de llevar limones y/o limas, también lleva sandía. La mezcla de sabor dulce y agrio hace la combinación perfecta para disfrutar en los días de calor.

La receta fue compartida por Delfina Ferro, creadora de contenido saludable. Es muy fácil de hacer en casa y solamente vas a necesitar una licuadora. Si no tenés, podés usar procesadora o mini pimer. Esta receta se hace con sandía, pero podés usar melón o cualquier otra fruta que te guste.

Receta de limonada de sandía

Ingredientes

Sandía (cantidad necesaria, según cuánto quieras preparar)

1 limón y 1 lima, o 2 limones

Hielos (cantidad necesaria)

Agua potable fría

Hojas de menta fresca

Preparación