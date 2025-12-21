¿Deja plantado a Boca? Hinestroza podría jugar en otro grande de Sudamérica

Un nuevo interesado por Hinestroza le puso un freno a las charlas con Boca

En los últimos días, se conoció que Boca Juniors contaba con gestiones muy avanzadas para quedarse con la ficha de Marino Hinestroza que se encuentra en Atlético Nacional de Colombia. De hecho, el jugador había protagonizado una serie de despedidas que permitieron pensar en su incorporación. Una que acaba de recibir una pausa, debido a que otro gigante de Sudamérica está interesado en adquirir su ficha.

De acuerdo con la información que circulaba, el "Xeneize" estaba dispuesto a colocar 6 millones de dólares para comprar al atacante. Un monto que había sido aceptado y que sólo era cuestión de días para que los clubes terminen de afinar los detalles de la negociación. Sin embargo, la novedad más reciente señala que hay otro club interesado y en condiciones de ofrecer la misma cantidad de dinero para sumarlo a su plantel.

Santos podría colocar un jugador que Atlético Nacional pretende

"Santos de Brasil sigue de cerca la situación de Marino Hinestroza. Los directivos del club ven al jugador como un posible reemplazo de Guilerhme, quien recientemente dejó el club", expresaron desde la cuenta La 12 Tuittera. Además, se menciona que podría haber un intercambio de jugadores que beneficiaría de gran manera al conjunto colombiano. "Alfredo Morelos podría entrar en la negociación", agregaron.

Este último detalle no es para nada menor, porque el conjunto verde y blanco pretende retener al jugador que su ficha le pertenece a Santos. Es por ello que la contratación del atacante colombiano a Boca puede que se demore más de lo esperado, ya que hay otro adversario y que podría sacar cierta ventaja al momento de hacer una propuesta.

Por otro lado, se debe sumar que la presencia de Neymar en Santos es algo que puede generar cierta inclinación en la balanza pero no así los objetivos deportivos de cara a la temporada 2026. Esto es producto de que no clasificaron a la Copa Libertadores. Algo que Boca sí logró en el fútbol argentino por medio de ser el segundo mejor ubicado en la tabla anual. Una competencia que genera una enorme atractivo, además de que entrega interesantes premios.

Martín Palermo recomendó un 9 para Boca

No se trata de Miguel Borja ni uno que se le pareciera, sino que Palermo entiende que el próximo delantero que Boca debe sumar en el vigente mercado de pases es uno que se adapte a las exigencias que el fútbol moderno propone. Es por ello que se aleja bastante de la idea de un jugador que se quede dentro del área esperando la asistencia de sus compañeros con el fin de solo rematar al arco o pelearse cada tanto con los defensores rivales.

"Alexis Cuello, el chico de San Lorenzo me gusta. Es el 9 que llevaría para mi equipo. Hoy los 9 tiene otras características, no es el 9 de área como yo", señaló en una entrevista que le realizaron en ESPN. Se trata de un atacante que tiene contrato hasta diciembre del 2027 y que dispone de un valor de mercado cercano a los 3 millones de dólares. Una cifra que el Ciclón reclamaría con el fin de recuperar la inversión y saldar varias deudas que esperan ser canceladas.