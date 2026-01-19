Asombro por el color que prefieren los infieles, según la Inteligencia artificial

La IA reveló cuál es el color favorito de los infieles y detalló algunos de los motivos.

Según un estudio realizado con inteligencia artificial, el color que elegimos puede reflejar aspectos profundos de nuestra personalidad, y en particular, el rojo se destacó como un tono muy común entre quienes tienen conductas infieles. La IA analizó patrones de comportamiento, preferencias estéticas y asociaciones psicológicas para identificar si existía un color que predominara en personas con tendencias a la infidelidad.

Aunque no se trata de una verdad absoluta, el resultado fue claro: el rojo es el color que más se repite en estos perfiles. Este color, asociado tradicionalmente a la pasión, el deseo y la adrenalina, también se vincula con la búsqueda de emociones intensas. La inteligencia artificial detectó que quienes prefieren el rojo suelen ser más impulsivos, seductores y con un interés marcado por la novedad, rasgos que se relacionan con la infidelidad tanto emocional como física.

El rojo no solo llama la atención por su intensidad visual, sino que también, desde la psicología del color, puede provocar sensaciones y reacciones que alimentan esa energía y atracción apasionada:

Activa el sistema nervioso.

Aumenta la sensación de poder y atracción.

Está ligado a lo prohibido y a lo intenso.

Otros colores que aparecen en el radar de la infidelidad

Si bien el rojo lidera, la IA también encontró cierta relación con otros colores:

Negro: misterio, doble vida, secretos.

misterio, doble vida, secretos. Bordó/vino: seducción y control.

seducción y control. Azul oscuro: apariencia tranquila que esconde otra cara.

Quiénes son más infieles, según la Inteligencia Artificial: hombres o mujeres

Según los estudios científicos, la infidelidad no es tan simple como parece. La Inteligencia Artificial reveló que esta cuestión no puede ser simplificada en términos de género. Los algoritmos de IA analizaron una amplia variedad de estudios, encuestas y comportamientos reportados en diferentes culturas y contextos, y encontraron resultados variados.

La IA considera múltiples variables, como factores socioeconómicos, psicológicos y biológicos, para ofrecer una perspectiva más completa sobre la infidelidad. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que los hombres tendieron a reportar una mayor tasa de infidelidad física, mientras que las mujeres pueden haber estado más inclinadas hacia la infidelidad emocional.

La Inteligencia artificial aseguró que el rojo se vincula con la búsqueda de emociones intensas.

Un aspecto importante que destaca la IA es que los patrones de infidelidad varían significativamente dependiendo del contexto cultural. En algunas culturas, los hombres pueden haber tenido más oportunidades o sentirse más justificados para ser infieles debido a normas sociales que toleran o incluso celebran este comportamiento. Por otro lado, en culturas donde se valora mucho la monogamia y se condena la infidelidad, tanto hombres como mujeres pueden ser menos propensos a admitir ser infieles en encuestas y estudios.

Es interesante también tener en cuenta que la infidelidad evolucionó en el contexto de las relaciones modernas. Con el avance de las redes sociales y las aplicaciones de citas, las oportunidades para la infidelidad cambiaron. Ahora, la infidelidad emocional puede haber comenzado en plataformas en línea antes de traducirse en encuentros físicos.

Gemini, la Inteligencia Artificial desarrollada por Google, aclaró que la pregunta sobre si son más infieles los hombres o las mujeres es compleja y no tiene una respuesta simple. No obstante, a partir de estudios y datos, hicieron posible que nos de una respuesta.

Algunos estudios sugieren que las tasas de infidelidad son similares para hombres y mujeres. Por ejemplo, un análisis de 75 estudios realizado por la Universidad de Chicago encontró que las tasas promedio de infidelidad para hombres y mujeres eran del 23% y el 22%, respectivamente.