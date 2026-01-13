Se conoció el nuevo audio de Luciano Castro que deja mal parada a Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesan una gran crisis de pareja.

El escándalo que envuelve a Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó en las últimas horas un capítulo aún más delicado. Cuando parecía que el impacto de los audios filtrados había alcanzado su punto máximo, una nueva versión comenzó a circular en el mundo del espectáculo y promete profundizar la polémica.

La información fue lanzada por Fernanda Iglesias al aire de Puro Show. Allí, la periodista aseguró que existiría un segundo audio del actor, mucho más comprometedor que los que ya se conocieron, enviados en el marco del vínculo virtual con una bailarina danesa llamada Sarah Borrell. Esta grabación dejaría muy mal parada a la protagonista de Envidiosa.

Por el momento, el material no fue difundido públicamente ni está confirmado de manera oficial, pero la sola descripción de su contenido generó un fuerte revuelo. Según explicó Iglesias, este nuevo mensaje tendría un tono completamente distinto: lejos del coqueteo insistente y el tono seductor que mostraban los primeros audios, aquí Castro aparecería haciendo promesas de fondo.

Qué dice el nuevo y polémico audio de Luciano Castro

De acuerdo a la versión que dio la panelista, en ese audio el actor le diría a la bailarina que estaría dispuesto a “dejar a Griselda” para seguir viéndose con ella. Ese supuesto contenido cambiaría por completo la lectura del caso, ya que no se trataría solo de un intercambio virtual inapropiado, sino de una declaración afectiva con implicancias directas sobre su relación de pareja.

“La data que tengo es que hay un audio donde él le llora y le dice: ‘por favor, sigámonos viendo, la voy a dejar a Griselda’”, lanzó Iglesias en vivo, dejando atónitos a sus compañeros. Sin embargo, fue cuidadosa al aclarar que todavía no tuvo acceso al archivo: el audio “estaría dando vueltas”, pero nadie lo mostró hasta ahora.