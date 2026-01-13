Luciano Castro habló a fondo sobre su relación con Griselda Siciliani.

El escándalo estalló de golpe y lo dejó sin margen para el silencio. Luego de que se viralizaran chats y audios que lo involucran con una joven danesa durante un viaje a Madrid, Luciano Castro decidió dar la cara y contar cómo atraviesa uno de los momentos más incómodos y dolorosos de su vida personal. Lo hizo en diálogo con Puro Show (El Trece), donde expuso su estado emocional y habló, por primera vez, del impacto que esto tuvo en su vínculo con Griselda Siciliani.

Lejos de victimizarse o minimizar lo ocurrido, Castro fue directo al hueso. “Lo que estoy atravesando es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande”, reconoció. En ese mismo tono, asumió el daño causado sin buscar excusas: “Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y amo en mi vida”.

Al referirse puntualmente a cómo recibió Siciliani la filtración del material, el actor marcó una diferencia clara entre el dolor íntimo y el ruido mediático. “Le dolió. No se enojó… no grita”, explicó, dejando en evidencia una reacción silenciosa pero profunda. “Esto es algo que a la pareja la bastardea. A mí me deja en un lugar muy absurdo. Me da mucha vergüenza encontrarme en este lugar”, agregó, antes de lanzar una definición que sorprendió por su crudeza: “Hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar y es angustiante”.

Luciano Castro aseguró que Griselda Siciliani está "enojadísima"

Sobre los límites de la relación, el actor fue categórico y despejó cualquier especulación. “No estamos ni cerca de una pareja abierta. Nuestra relación está basada en otras cosas. Esto no está consensuado”, aclaró. Y profundizó: “Sí tenemos hablado el ‘cuidame y te cuido’, y yo no lo hice en este caso”. Respecto al presente con Siciliani, reconoció que la herida sigue abierta. “Sé que está enojadísima conmigo, pero no de reto ni de levantar la voz. Me dice: ‘¿Cómo podés ser tan boludo y exponerme como me exponés?’. Eso es letal”, contó, dando cuenta de un enojo contenido pero contundente.