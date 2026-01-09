Luciano Castro reconoció los audios.

Luciano Castro decidió hablar y lo hizo desde un lugar de profunda honestidad. En una entrevista con Intrusos, el actor se mostró visiblemente quebrado al referirse al episodio de infidelidad que terminó impactando de lleno en su relación con Griselda Siciliani, luego de la filtración de un audio que desató un fuerte revuelo mediático.

¿Qué dijo Luciano Castro sobre los videos?

Lejos de buscar excusas o relativizar lo ocurrido, Castro eligió hacerse cargo y realizó una dura autocrítica sobre su comportamiento. “Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético”, confesó sin rodeos, dejando en claro el malestar que le genera verse envuelto, una vez más, en una situación similar.

El actor también habló del desgaste emocional que implica tener que volver a dar explicaciones, especialmente a alguien a quien valora profundamente. “Después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas. Cuando le tuve que contar a Griselda, todo”, relató, con un tono cargado de culpa y arrepentimiento.

En uno de los pasajes más crudos de la entrevista, Luciano Castro reconoció un patrón personal que siente difícil de romper. “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así la destruyo en un segundo”, expresó, sintetizando el conflicto interno que, según él, lo lleva a sabotear vínculos importantes.

¿Cómo se encuentra la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani?

Sobre su vínculo con Griselda Siciliani, fue claro y respetuoso. Destacó la madurez de su ex pareja y la forma en la que encara las situaciones difíciles. “Con Griselda hablo claramente. Ella juega otra liga y piensa en otra liga”, sostuvo, aunque dejó en claro que el daño provocado no es menor ni pasajero. “Esto no resbala, esto jode. Esto destruye la confianza”, afirmó con contundencia.

Las palabras de Luciano Castro dejaron al descubierto a un hombre golpeado por sus propias decisiones, consciente del dolor causado y del peso que tienen sus actos. Su testimonio, lejos del escándalo superficial, expuso una reflexión íntima sobre la culpa, la repetición de errores y las consecuencias emocionales que deja una infidelidad cuando la confianza se quiebra.