Griselda Siciliani rompió el silencio tras el audio de Luciano Castro.

El escándalo de la semana tiene como protagonistas a Griselda Siciliani y Luciano Castro, luego de que saliera a la luz un audio comprometedor donde el actor mantenía una charla íntima con una mujer de Dinamarca durante un viaje a España.

En una entrevista con Moria Casán para el ciclo La mañana con Moria, por El Trece, Siciliani le bajó el precio al conflicto y se despegó del accionar de su novio. "Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio", explicó.

Siciliani dejó en claro que conoce al actor hace más de 20 años (aunque salen oficialmente desde mayo de 2024) y que no tiene expectativas irreales sobre su conducta. "Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera", sentenció.

Sin embargo, no ocultó su molestia por la viralización del material privado. "Me hubiese gustado no escuchar ese audio", confesó sobre la grabación que recorrió las redes. Y definió a Castro con una honestidad brutal: "Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre".

Griselda Siciliani rompió el silencio tras el audio de Luciano Castro.

Los límites de la pareja

Ante la consulta de Moria Casán sobre si este permiso implícito significaba que tenían un acuerdo de poliamor, Griselda fue tajante y marcó la cancha. "Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor", aclaró. "Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad", agregó.