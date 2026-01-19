Por qué deberías limpiar la entrada de tu casa con vinagre, según el Feng Shui

El vinagre es uno de los grandes aliados de limpieza, pero para quienes creen en las energías es fundamental usarlo para limpiar las entradas de los hogares y cortar con la pesadez energética. Qué representa para el Feng Shui y por qué es clave utilizarlo.

Vinagre, la clave para renovar la energía de tu hogar

Además de funcionar como un desinfectante y desodorizante natural, el vinagre forma parte de varios rituales para renovar y limpiar las energías. Para el Feng Shui ciertos sectores de la casa como la entrada acumulan energía y afectan de manera negativa el ambiente del hogar.

El vinagre sirve para purificar la casa, favorecer la armonía doméstica y proteger el hogar. La clave está en pasar el líquido por las esquinas, cerca de la puerta principal o donde percibas energía estancada. Así, al ingresar se genera una sensación de bienestar, ligereza y mayor bienestar. Además, previene los pensamientos negativos sobre la casa o las personas que viven en ella.

¿Cómo limpiar la casa con vinagre?

Purificar la entrada de tu hogar con vinagre es muy simple, solo necesitar un vinagre blanco o de alcohol lo más neutro posible. La limpieza se realiza de la siguiente forma:

Mezclar unos chorritos de vinagre con agua en un balde

Sumergí el trapo limpio y retorcelo para quitarle el exceso de agua

Pasá el trapo por la entrada, especialmente en las zonas más transitadas.

Ritual de sal y vinagre para tu casa

Además de usarlo para limpiar, el vinagre blanco también se pueden combinar con la sal y utilizarse como un medio de protección y canalizador de las malas energías. De acuerdo a las creencias populares, el ritual es el siguiente:

Ingredientes y materiales necesarios

1 vaso de cristal.

Vinagre.

Sal marina o sal gruesa.

Plato pequeño.

Ritual paso a paso

Llenar el vaso hasta la mitad con sal Completar el envase con el vinagre blanco, pero dejar un espacio de 3 o 4 centímetros en el borde Colocalo encima de un plato para evitar derrames

Y listo, tenés que colocarlo detrás de la puerta principal de tu casa o en cada habitación, especialmente donde haya más discusiones o energía negativa. Podés dejarlo durante 13 días y ver los resultados.