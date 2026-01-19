Humillaron a Robertito Funes en pleno vivo de LN+ y el momento se viralizó

Robertito Funes Ugarte fue ubicado en pleno vivo.

Un incómodo momento se vivió en la pantalla de LN+, donde Robertito Funes Ugarte quedó descolocado en pleno vivo durante un debate sobre la quita de aranceles a la importación de celulares. La escena se volvió viral por la contundencia de la respuesta que recibió de una invitada, quien lo corrigió sin rodeos frente a cámaras.

El programa analizaba la medida oficial bajo un graph que anunciaba: “Rige el arancel 0% a la importación de celulares. Buscan que los precios bajen hasta un 30%”. En ese marco, Claudia Fernández, representante de la Cámara de Comercio de Tierra del Fuego, participaba por videollamada para explicar el impacto de la decisión en la industria local.

Mientras desarrollaba su exposición sobre costos logísticos y formación de precios, Fernández hizo una pausa para marcar una diferencia que tensó el clima en el estudio. “Quiero hacerte una aclaración”, advirtió, antes de apuntar directamente a una expresión habitual en el debate público. “A todos los fueguinos nos lastima mucho cuando se dicen ‘las ensambladoras’. Nosotros tenemos fábricas en Tierra del Fuego y se fabrica”, sostuvo.

La invitada fue más allá y aportó un ejemplo concreto para reforzar su argumento. Recordó que durante la pandemia, cuando el país necesitó respiradores y no se producían localmente, “en menos de un mes en Tierra del Fuego se fabricaron y fueron entregados”. “Tenemos fábricas y no somos ensambladoras”, remarcó, con firmeza. La respuesta dejó sin margen de discusión al conductor, que apenas atinó a cerrar el tema con una frase breve: “Bueno, quedó claro”.