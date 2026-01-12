Conmoción por lo ocurrido con Roberto Funes Ugarte: "Denuncia y perimetral"

Conmoción por lo ocurrido con Roberto Funes Ugarte.

Roberto Funes Ugarte pasó un muy mal momento este último fin de semana, luego de que un vecino se presentara en la puerta de su casa y le profiriera amenazas. Si bien no fue la primera ocasión en que esta persona se dirigió a su domicilio para amedrentarlo, decidió exponerlo en sus redes sociales y advertir que ya tomó acciones legales para ponerle fin al asedio.

"Este es Martín Fonseca, un mafioso y violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses ya me amenazó tres veces", explicó el periodista, quien comentó que el sábado este hombre lo intentó golpear y le dijo "Pu... de mier..., te voy a cag... a piñas", mientras que este domingo le advirtió: "Voy a hacer cag... a tus perros".

La historia de Roberto Funes Ugarte denunciando a Martín Fonseca.

"Cuidado con este sacado, pasado, que anda suelto por Martínez (San Isidro). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas", concluyó parcialmente, para luego hacer un nuevo posteo en redes.

¿Qué más dijo Roberto Funes Ugarte sobre el hombre que lo violentó?

En las historias subsiguientes, el conductor de LN+ afirmó que "a los violentos y patoteros se los denuncia", reiterando que "este tipo es un acosador" y que "ya varias personas me han enviado datos y hechos de cómo se maneja". Tras ello, reveló que él "no sería el único ni el primero" que sufrió el accionar del individuo.

"A ver si sos tan guapo ahora que estás escrachado", lo desafió el trabajador de prensa, que enseñó chats de otras personas que también habrían pasado por lo mismo. "Y así, ya se le va a ir cayendo la careta a este ordinario, violento, acosador y mafioso de Martín Fonseca", sentenció.