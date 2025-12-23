Una figura de Telefe deja la señal.

En medio de una reconfiguración del mapa informativo, una de las caras más reconocidas de Telefe suma un nuevo desafío profesional que implica alejarse —al menos por un tiempo— de la señal de las pelotas. Los noticieron atraviesan semanas de fuertes movimientos internos y reordenamientos estratégicos. Con el objetivo de volver a posicionarse entre los canales informativos más vistos del país, LN+ prepara cambios clave en su grilla y apuesta por figuras con alto nivel de reconocimiento y experiencia frente a cámara.

En ese contexto, Roberto Funes Ugarte, periodista y conductor que actualmente forma parte de Telefé, tendrá un rol central en la programación de LN+ durante el verano. El comunicador fue convocado para cubrir las vacaciones de Débora Plager y Juan Pablo Varsky, dos de las principales figuras del canal de noticias del Grupo La Nación.





Según se informó, Funes Ugarte estará al frente del servicio informativo durante enero y febrero, en extensos bloques de cuatro horas diarias, de 14 a 18, una franja clave en términos de audiencia. De esta manera, el periodista reducirá su presencia en Telefe para enfocarse en este nuevo desafío profesional.

Nuevas incorporaciones de LN+ para el 2026

Los cambios no terminan allí. En paralelo, LN+ se prepara para sumar a otra figura de peso: Sandra Borghi. La periodista, que se despidió recientemente de El Trece y TN tras más de 30 años en la señal, estaría muy cerca de incorporarse a la programación del canal en 2026. La idea de las autoridades sería que Borghi ocupe el segmento informativo de la mañana, franja que quedará vacante tras la salida de Horacio Cabak. Tal como adelantaron Ángel de Brito y Pablo Montagna, Cabak dejará LN+ para desembarcar en A24, lo que abrió la puerta a una renovación en ese horario.