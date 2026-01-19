Boca Juniors recibió una mala noticia en pleno desarrollo de su segundo amistoso de pretemporada. Miguel Merentiel se lesionó en el primer tiempo y debió ser reemplazado a los 15 minutos, luego de manifestar una molestia física y solicitar el cambio al cuerpo técnico.

El delantero uruguayo había sido confirmado como titular y formaba parte del once inicial con el que el entrenador buscaba darle rodaje a uno de los nombres fuertes del ataque. Sin embargo, apenas transcurrido el primer cuarto de hora del encuentro, Merentiel evidenció dificultades para continuar, se tomó la zona afectada y pidió salir, lo que encendió rápidamente las alarmas en el banco de suplentes.

La salida temprana del atacante generó preocupación no solo por la importancia del jugador en el esquema ofensivo, sino también por el contexto: Boca arrastra varios inconvenientes físicos en esta etapa de preparación y necesita llegar con la mayor cantidad de futbolistas disponibles al inicio de la competencia oficial. En ese marco, la lesión de Merentiel se suma a una lista de nombres que han tenido problemas musculares durante la pretemporada.

Tras abandonar el campo de juego, el futbolista se retiró directamente al banco, donde fue asistido por el cuerpo médico. Hasta el momento no hubo un parte oficial que detalle el tipo de lesión ni los plazos de recuperación, aunque su salida voluntaria y tan prematura obliga a la cautela.

El cuerpo técnico aguardará los estudios médicos para determinar la gravedad de la dolencia y evaluar si el delantero podrá estar disponible para los próximos compromisos. Mientras tanto, la imagen de Merentiel pidiendo el cambio a los 15 minutos del primer tiempo dejó una señal de alerta en un Boca que busca ajustar piezas y recuperar ritmo sin sumar nuevos contratiempos físicos.