Boca Juniors vs Olimpia: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay este domingo en el Estadio Único de San Nicolás, en el segundo amistoso de pretemporada del año. El Xeneize viene de empatar sin goles con Millonarios en su debut del año en La Bombonera, un encuentro donde jugó bien pero le faltó precisión, incluido un penal errado por Exequiel Zeballos sobre el final que pudo cambiar la historia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Boca Juniors y Olimpia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Olimpia?

El amistoso entre Boca y Olimpia se disputa el domingo 18 de enero a las 21:00 en el Estadio Único de San Nicolás. El partido será transmitido en vivo exclusivamente por Disney+ Premium, en lo que será el segundo partido de pretemporada del conjunto de Claudio Úbeda en este 2026. El Xeneize busca seguir afinando detalles pensando en el arranque oficial del Torneo Apertura que se avecina.

El equipo de La Ribera tuvo su debut del año el pasado 14 de enero, cuando empató 0-0 con Millonarios de Colombia en La Bombonera, en un partido que fue parte de la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al fallecido técnico que dirigió a ambas instituciones. Boca dominó la mayor parte del encuentro, generó varias ocasiones claras de gol a través de Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Brian Aguirre, pero la falta de puntería y las buenas intervenciones defensivas impidieron abrir el marcador.

El momento clave del partido llegó en el minuto 90, cuando Exequiel Zeballos ingresó al área rival y fue derribado por el defensor Arias, consiguiendo un penal. Sin embargo, el Changuito vio su remate atajado sin dificultad por el arquero Guillermo De Amores hacia su palo izquierdo, sellando el empate sin goles. Fue un golpe duro para el conjunto de Úbeda, que se quedó con la sensación de haber dejado escapar la victoria en casa.

Olimpia, por su parte, encara este amistoso como parte de su preparación para el Torneo Apertura paraguayo y la Copa Sudamericana que disputarán en el primer semestre. El conjunto franjeado viene de una temporada 2025 muy pobre a nivel deportivo, que terminó con la salida de la leyenda Ever Hugo Almeida del banquillo. En su lugar, el club contrató a Pablo Vitamina Sánchez, estratega argentino que llegó tras ganar la Serie A 2024 y la Supercopa 2025 con Liga de Quito en Ecuador.

Sánchez, conocido por ser un técnico que prioriza el orden defensivo y la posesión del balón, está armando su Olimpia con un esquema 4-3-3, con línea de cuatro defensores, tres mediocampistas, dos extremos y un delantero de área. El Vitamina destacó en conferencia de prensa la importancia de los amistosos que el equipo enfrentará en estos días, incluyendo este duelo ante Boca y otro previo ante Colo Colo de Chile, para poder llegar en óptimas condiciones al arranque oficial.

Las bajas por lesión también afectan al Decano: Alejandro Silva, Lucas Morales, Junior Barreto y César Olmedo son ausencias confirmadas para el viaje a Argentina. Sánchez tendrá que armar su equipo con las variantes disponibles, priorizando jugadores que puedan sostener la intensidad ante un rival de la jerarquía de Boca. El paraguayo necesita que su equipo sume minutos de competencia ante un adversario de peso para empezar a afianzar conceptos tácticos.

Formaciones probables de Boca Juniors y Olimpia

Claudio Úbeda tiene prácticamente definido el once titular con algunas variantes respecto al debut. Agustín Marchesín será el arquero, mientras que en defensa ingresarian Nicolás Figal como primer marcador central, y Malcom Braida como lateral izquierdo.

En el mediocampo, el tridente estará conformado por Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Ander Herrera. Arriba, Úbeda apostaría por velocidad en las bandas con Alan Velasco y Exequiel Zeballos. Velasco podría tener su primera titularidad del año, y será una buena oportunidad para el volante de volver a retomar confianza tras la lesión sufrida que lo marginó buena parte del año pasado. Miguel Merentiel será la referencia de área, con la misión de convertir después del empate sin goles en La Bombonera.

Pablo Vitamina Sánchez tiene su once casi definido para enfrentar a Boca. Gastón Olveira será el arquero titular del Decano, con una línea de cuatro defensores formada por Raúl Cáceres como lateral derecho, la dupla central de Gustavo Vargas y Mateo Gamarra, y Aníbal Chalá por izquierda. La zaga paraguaya tendrá un gran desafío para frenar la ofensiva xeneize, especialmente si el equipo argentino encuentra el funcionamiento que le faltó ante Millonarios.

En el mediocampo, Sánchez confiaría en el trío de Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana, con la responsabilidad de recuperar y distribuir para alimentar a los delanteros. El técnico argentino necesita que sus volantes sostengan la posesión y eviten que Boca genere superioridad numérica en el medio. El equilibrio será clave para que Olimpia no sufra una goleada en San Nicolás.

Arriba, el tridente ofensivo estaría compuesto por Rodney Redes en la derecha, Iván Leguizamón en la izquierda, y Sebastián Ferreira como delantero de área. Ferreira, experimentado atacante paraguayo, será la carta de gol del Decano ante la defensa de Boca. El trío ofensivo deberá aprovechar cada contra y pelota parada para intentar inquietar a Marchesín en el arco rival.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira, Iván Leguizamón. DT: Pablo Vitamina Sánchez.

Boca Juniors vs Olimpia: Ficha técnica