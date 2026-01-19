El shaggy largo domina la tendencia con su capas suaves y look despeinado natural.

Empezar un nuevo año suele ser sinónimo de cambios, y uno de los más sencillos para transformar tu imagen es el corte de pelo. En 2026, las tendencias masculinas apuntan a estilos que mezclan lo retro con lo moderno, ganando terreno en redes como TikTok y Pinterest, y también entre celebridades.

Uno de los cortes que promete ser protagonista es el shaggy largo, un estilo irregular y con movimiento natural. Lo popularizaron figuras como Malcolm McRae, quien lo mostró en el desfile de Saint Laurent, y también lo adoptaron influencers como Vinnie Hacker. Joe Mills, estilista experto, señala que "se necesitan capas suaves y largas con movimiento natural y una textura desgastada alrededor de la cara". Además, es un corte versátil que favorece distintos tipos de rostro, desde redondos hasta ovalados.

Los 8 cortes masculinos que marcarán el 2026

Para peinar este estilo, lo ideal es usar un difusor o dejar secar al aire, aplicando un spray de sal para conseguir ese look despeinado. Si el pelo es ondulado, una crema para rizos puede potenciar la textura.

En otro extremo, el corte militar regresa como una opción clásica y limpia, ideal para quienes prefieren un estilo definido pero sin complicaciones. David Beckham es uno de sus principales referentes. Según Mills, "es básicamente un corte corto en laterales y nuca con la parte superior limpia y ajustada, de unos 1–2 cm", con un degradado suave que no sea demasiado brusco. Este corte funciona para casi cualquier tipo de rostro y requiere poco mantenimiento, aunque puede estilizarse con pasta mate o polvo matificante para controlar el volumen.

Para los hombres con pelo rizado, el high-top sigue ganando adeptos. Tariq Howes, otro estilista consultado, explica que "su silueta definida le da al estilo una identidad inconfundible, mientras que el rizo natural aporta suavidad y personalidad". Este corte destaca la individualidad y combina una apariencia esculpida con un estilo cool y relajado.

El estilo Mod, con su aire retro, continúa vigente y es fácil reconocerlo por su flequillo marcado, laterales más llenos y silueta redondeada. Mills indica que "todo se trabaja con tijera" y que es ideal para rostros largos o estrechos. Para peinarlo, conviene usar un spray voluminizador y una pomada ligera para un acabado limpio, o un polvo texturizante para un look más relajado.

Un cambio notable en 2026 es la despedida del rapado total para dar paso al corte al uno doble parcialmente crecido. Drew Starkey es un ejemplo de esta tendencia que transmite una energía despreocupada y requiere poco esfuerzo. Mills recomienda "un simple corte al uno doble por toda la cabeza" y advierte que no es para todos: "Necesitas tener genéticamente una mandíbula fuerte", y que los rostros cuadrados u ovalados lo lucen mejor. Además, aconseja usar hidratante y loción matificante con SPF para proteger el cuero cabelludo expuesto.

El baby mullet es otra vuelta de tuerca al clásico mullet ochentoso. Paul Mescal y Oscar Isaac lo han mantenido en los últimos años, con laterales cortos y ordenados y una textura más suave en la parte superior y trasera. Según Mills, "la longitud sutil en la parte trasera hace que este corte sea moderno y no retro". Es ideal para rostros cuadrados, ovalados y en forma de corazón, y se mantiene con arcilla mate y spray de fijación ligera.

Para quienes tienen pelo rizado y buscan un estilo con raya al medio, esta tendencia noventosa también se adapta perfectamente. Mills sugiere "una raya natural en el centro con longitud en la parte superior—desde el pómulo hasta la mandíbula—manteniendo peso en las puntas para que los rizos se definan y no queden esponjosos". Se recomienda usar crema para rizos y mousse ligera, dejando secar al aire o con difusor para un acabado natural.

Finalmente, una inspiración cinematográfica llega con las patillas largas al estilo mutton chops del siglo XVII, que Jacob Elordi lucirá en la película "Cumbres Borrascosas", que se estrena en febrero de 2026. Mills describe este look como "patillas largas y cuadradas por debajo de la mandíbula, con una longitud suave y natural en la parte superior", manteniendo un estilo "suelto, romántico y ligeramente salvaje".