Escándalo en Telefe: tres figuras se bajaron de MasterChef Celebrity a fin de año

Escándalo en Telefe por la decisión de tres figuras.

Telefe atraviesa horas de reacomodamiento interno luego de que tres exconcursantes de MasterChef Celebrity 2025 decidieran no aceptar la propuesta para regresar al reality en el marco del repechaje que comenzó a grabarse esta semana. La negativa obligó a la producción a reformular sobre la marcha parte del casting y salir en busca de reemplazos.

Según confirmó la periodista Laura Ubfal, Eugenia Tobal, Valu Cervantes y Jorge “Roña” Castro optaron por no reincorporarse al certamen culinario, una decisión que tomó por sorpresa tanto al canal como a los seguidores del programa. De acuerdo a la información trascendida, las bajas no responden a conflictos con la producción, sino a compromisos laborales ya asumidos y proyectos personales que les impiden volver a ponerse el delantal.

La determinación de los tres exjugadores generó un vacío inmediato en las estaciones de cocina, por lo que el equipo encabezado por los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis debió reorganizar el esquema de competencia. “No todos los exconcursantes quisieron aceptar su regreso al programa”, explicó Ubfal al detallar cómo se activó un plan de contingencia para cubrir esas ausencias.

Qué famosos entrarían al repechaje de MasterChef Celebrity

Ante este escenario, la producción decidió apostar por perfiles que no estaban en el radar inicial. Uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza es el de Evelyn Botto, figura en ascenso del streaming OLGA y reciente protagonista del musical La Sirenita. Su posible incorporación genera expectativa por su carisma y por el vínculo previo con la señal. Otro convocado para esta etapa de revancha es Rusherking, quien en el último tiempo se volcó al rubro gastronómico con la apertura de su propio local de pastas.