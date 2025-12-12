Chau Telefe: el importante canal que quiere a Ariel Rodríguez Palacios para 2026

Ariel Rodríguez Palacios está siendo tentado por otra señal televisiva.

El Trece atraviesa una nueva etapa de reacomodamientos en su programación y ya empezó a definir cómo será el reemplazo de Tarde o Temprano, el ciclo conducido por Belén Ludueña que dejará la pantalla a fin de mes por sus bajos resultados de audiencia. En ese contexto, la señal volvió a poner el foco en un género que históricamente le dio buenos resultados: la cocina.

Según trascendió en la cuenta Teleavisador, una de las figuras que aparece en carpeta es Ariel Rodríguez Palacios, uno de los cocineros más reconocidos de la televisión argentina y actual referente de las mañanas de Telefe. El nombre del chef comenzó a circular con fuerza luego de que la cuenta de X revelara que El Trece analiza distintas alternativas para ocupar esa franja horaria.

Entre las opciones que se barajan aparecen la posible vuelta de Cocineros Argentinos, un nuevo proyecto gastronómico propio del canal y también la incorporación de Jimena Monteverde, actualmente en Canal 9. La presencia de Rodríguez Palacios en esa lista no pasó inadvertida, ya que se trata de una figura consolidada, con llegada a distintos públicos y experiencia en ciclos diarios.

El Trece, en plena reconfiguración de la tarde

La decisión de levantar Tarde o Temprano no es un hecho aislado dentro de la grilla de El Trece. En lo que va del año, el canal ya dio de baja varios ciclos que no lograron consolidarse en la franja vespertina. Entre ellos se cuentan Cuestión de Peso, Pampita y los 8 Escalones, el programa de Viviana Canosa y ahora el ciclo de Belén Ludueña.



