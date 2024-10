El motivo por el que despidieron a Ariel Palacios de Telefe: no estará al aire en 2025

El motivo por el que despidieron a Ariel Palacios de Telefe.

Queda el tramo final del año y muchas figuras de la televisión ya comenzaron a negociar sus contraros en relación al 2025. En ese contexto, se supo que el programa del chef Ariel Rodríguez Palacios, "Ariel en su salsa", sería levantado de la pantalla de Telefe a fines del mes de diciembre.

Esta información, fue brindada por el panelista de Team Ubfal, Lucca Prensa, que este lunes reveló a través de su cuenta de X (exTwitter) que el conductor Ariel Rodríguez Palacios tuvo una serie de diferencias con el canal de las pelotas. “Por conflictos entre el conductor y el canal, a fin de año terminaría Ariel en su salsa en Telefe y no se renueva para una nueva temporada”, escribió el periodista, que explicó cuál fue el detonante en el vínculo laboral del cocinero.

"El principal chispazo, además del bajo rating, es porque el chef NO QUIERE hablar de Gran Hermano. Se define en las próximas horas”, detalló. Lo cierto, es que el canal tiene la costumbre y la bajada de que todos los ciclos que lo conforman estén en sintonía con los contenidos del reality que regresará a la pantalla chica el próximo 9 de diciembre con la conducción de Santiago del Moro.

Además, es de público conocimiento el malestar que hubo a lo largo de la última temporada del reality en el programa de Rodríguez Palacios e incluso muchos usuarios recuerdan el fuerte episodio que vivió con Juliana "Furia" Scaglione al aire, que concluyó de manera muy tensa.

Se filtró la unión insólita de Ariel Rodríguez Palacios con el folklore: "Descontrolar todo"

Mica Viciconte cumplió 35 años y lo celebró con una increíble fiesta donde no faltaron sus compañeros de Ariel en su salsa (Telefe), con Ariel Rodríguez Palacios en uno de los momentos más importantes del festejo. El chef y un grupo de folkloristas se convirtieron en estrellas de la velada.

Con una fiesta donde se bailó cumbia y folklore, a cargo de un grupo de animadores salteños, Mica Viciconte hizo una increíble celebración a la que asistieron figuras como Ariel Rodríguez Palacios, Nicolás Peralta, Tito Esperanza, Fabián Cubero, Flor Torrente y toda su familia. Tras la presentación del conjunto salteño de música folklórica, el chef Rodríguez Palacios protagonizó uno de los momentos más emblemáticos de la velada, según el portal de noticias de Laura Ubfal. El chef y conductor de Ariel en su salsa se encargó de darle una clase de corte de torta a la cumpleañera y recibió los aplausos de los asistentes.

Por su parte, Viciconte agradeció a todos los que fueron a su cumpleaños en una publicación en su cuenta de Instagram: "Varios años que no festejaba mi cumple de esta manera y es por eso que tenía muchas ganas de celebrar y descontrolar todo. Gracias a toda la familia que viajaron hasta acá, a mis amigos que muchos viajaron también y todos los que vinieron a compartir mis 35 años. No puedo pedirle nada más a la vida de poder disfrutar de todos ustedes. Los quiero. Por último agradecer a todos ellos que hicieron que este cumple no me falte nada y que salga increíble".